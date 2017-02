Pub

João Sousa continua na 41.ª posição

O suíço Roger Federer subiu ao nono lugar do 'ranking' mundial de ténis, que continua a ser liderado pelo britânico Andy Murray, enquanto João Sousa permanece no 41.º posto e Gastão Elias 'caiu' para o 79.º.

A subida de Federer, por troca com o francês Gael Monfils, é a única alteração entre os 10 primeiros da hierarquia, encabeçada por Murray, seguido do sérvio Novak Djokovic e do suíço Stanislas Wawrinka.

Entre os portugueses, João Sousa segue no 41.º lugar, Gastão Elias 'caiu' ao 79.º e Pedro Sousa desdeu duas posições, para o 191.º.

No setor feminino, o topo do 'ranking' também permanece inalterável, com a norte-americana Serena Williams no primeiro lugar, à frente da alemã Angelique Kerber e da checa Karolina Pliskova, segunda e terceira, respetivamente.

Michelle Larcher de Brito continua a ser a portuguesa mais bem colocada, no 242.º posto, quatro posições acima da anterior atualização, bem distante de Inês Murta, que 'caiu' cinco lugares, para o 551.º.