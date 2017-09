Federer apurou-se tranquilamente para os quartos-de-final do US Open

Nos últimos jogos dos oitavos-de-final do US Open, realizados na madrugada desta terça-feira, o tenista suíço mostrou-se imparável. Já a ucraniana viu ruírem as esperanças de chegar ao n.º1 mundial.

Está fechadas as tabelas dos quartos-de-final dos quadros masculinos e femininos do US Open. Na segunda-feira à noite (já madrugada desta terça-feira em Portugal), Roger Federer e Madison Keys foram os últimos a carimbar o apuramento.

Roger Federer, 3.º do ranking ATP e candidato a reconquistar a liderança (se vencer major nova-iorquino ou conseguir chegar uma ronda mais longe do que Rafael Nadal), segue imparável. O tenista suíço passeou perante o alemão Philipp Kohlschreiber (n.º 37 mundial), vencendo pelos parciais de 6-4, 6-2 e 7-5.

Nos quartos-de-final, Federer terá pela frente o argentino Juan Martin del Potro (28.º), que impressionou com a reviravolta alcançada diante do austríaco Dominic Thiem (8.º). Depois de ter baqueado nos dois primeiros sets (1-6 e 2-6), o sul-americano venceu os três seguintes, por 6-1, 7-6 (7-1) e 6-4.

O duelo Federer-del Potro (dois antigos vencedores do US Open), agendado para quarta-feira, é num dos pontos altos dos quartos-de-final masculinos. Antes dele, há os encontros Pablo Carreño Busca-Diego Schwartzman, Sam Querrey-Kevin Anderson (ambos esta terça-feira, definindo a primeira meia-final) e Rafael Nadal-Andrey Rublev (quarta-feira).

No quadro feminino, caiu mais uma forte candidata a n.º1 mundial, a ucraniana Elina Svitolina (n.º 4 do ranking WTA), derrotada pela estado-unidense Madison Keys (16.ª), pelos parciais de 7-6 (7-2), 1-6 e 4-6. Com Simona Halep e Garbiñe Muguruza também de fora, a atual líder da hierarquia, a checa Karolina Pliskova, tem caminho aberto para conservar a coroa, desde que atinja pelo menos a final do torneio.

De resto, das oito candidatas a n.º1 mundial no início do US Open, só resiste em prova mais uma: a norte-americana Venus Williams, que terá de vencer (e esperar pela queda de Pliskova antes da final) para regressar ao topo. Se Pliskova e Williams falharem essas metas, a liderança passa para Garbiñe Muguruza, a quem bastam os pontos garantidos até os oitavos-de-final (onde foi eliminada) para ser líder virtual da hierarquia WTA.

Quanto aos quartos-de-final femininos, que se iniciam esta terça-feira com um confronto entre outsiders - Sloane Stephens-Anastasija Sevastova -, têm como restantes duelos Venus Williams-Petra Kvitova (terça-feira à noite, já madrugada de quarta em Portugal), Karolina Pliskova-Coco Vandeweghe e Madison Keys-Kaia Kanepi (ambos agendados para quarta-feira).