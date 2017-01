Pub

Federer, de 35 anos, não conquistava qualquer título num dos quatro principais torneios desde Wimbledon em 2012

Foi uma final clássica entre dois rivais que durante anos lutaram pela posição de número 1 do mundo e o Roger Federer levou a melhor sobre Rafa Nadal. O tenista suíço venceu a final do Open da Austrália em cinco sets, por 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 e 6-3. Foi uma vitória emocional para o suíço, após três horas e 37 minutos de jogo.

Esta é a quinta vitória na Austrália para Federer, que reforça assim o seu recorde de títulos do 'Grand Slam', agora com 18 troféus, e o seu estatuto de lenda do ténis.

Depois de um início morno, e apoiado pelo público da Rod Laver Arena, Federer roçou a perfeição no terceiro set, parecendo lançado para a vitória. Nadal respondeu muito bem, aproveitando muitos erros do suíço no set seguinte e a decisão foi empurrada para o quinto.

Aí, o 'bloqueio' de Federer perante Nadal voltou a aparecer: depois de pedir um 'medical time out' antes do início do quinto parcial, Federer ofereceu dois pontos de 'break' logo no primeiro jogo e, traído pelo primeiro serviço, concedeu, com um erro não forçado, uma valiosa vantagem a Nadal. Os dois pareceram ver o discernimento (e o nível de jogo) toldado pela importância do momento, com o espanhol a enfrentar três pontos de 'break' no segundo jogo, mas a salvá-los. Colocado em dificuldades a cada jogo de serviço, Nadal acabou por sofrer o 'contra-break', ficando o marcador empatado 3-3. Afetado pelo revés, o rei da terra batida somou erros, ainda salvou quatro 'break points', mas não conseguiu anular o quinto. Com o suíço a servir para fechar a 5-3, a garra de Rafa, o tenista que nunca desiste, surgiu em força, com Federer a ter de manter uma calma estoica para sobreviver a dois 'breaks' e impor-se por 6-3, para festejar, finalmente, dez anos depois, um novo triunfo sobre Nadal numa final do 'Grand Slam'.

Os dois - Federer é agora o número 17 do ranking mundial e Nadal o número 9 - encontraram-se na final de um torneio do Grand Slam pela primeira vez em cinco anos, naquele que foi o seu nono duelo em finais e o primeiro 'major' desde Roland Garros 2011.

Federer, de 35 anos, não chegava a uma final de um 'major' desde o Open dos Estados Unidos de 2015, sendo que não conquistava qualquer título num dos quatro principais torneios desde Wimbledon de 2012.

Com esta vitória, o suíço deixou ainda mais à distância os segundos classificados em número de títulos, o espanhol Rafael Nadal e o norte-americano Pete Sampras, que têm nos seus respetivos palmarés 14 títulos.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.