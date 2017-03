Pub

Federer igualou Novak Djokovic, que era até hoje o único com cinco triunfos no torneio californiano

O suíço Roger Federer venceu hoje pela quinta vez o torneio Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, ao derrotar na final o seu compatriota Stan Wawrinka, por 6-4 e 7-5.

O número 10 do 'ranking' mundial, que em janeiro conquistou o seu 18.º título do 'Grand Slam', ao vencer o Open da Austrália, impôs-se em uma hora e 21 minutos, reforçando a sua superioridade no historial de confrontos com Wawrinka - 20 triunfos em 23 encontros.

Vencedor em Indian Wells em 2004, 2005, 2006, 2012 e 2017, Federer, de 35 anos, igualou sérvio Novak Djokovic, que era até hoje o único com cinco triunfos no torneio californiano.

Depois de perder o primeiro 'set' ao ceder o 'break' quando servia para 5-5, Wawrinka, número três do mundo, abriu a segunda partida a ganhar no serviço de Federer, mas permitiu novo 'break' no quarto jogo. Quando procurava o 6-6, Wawrinka sofreu nova quebra de serviço e entregou o título a Federer.

No setor feminino, a russa Elena Vesnina, conquistou aos 30 anos o título mais importante da sua carreira, ao derrotar a sua compatriota Svetlana Kuznetsova, por 6-7 (6-8), 7-5 e 6-4, em três horas de encontro.