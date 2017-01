Pub

Aos 35 anos, o suíço venceu Nadal em cinco sets e reforçou o estatuto de jogador da história com mais grand slams conquistados (18). No final deixou um enorme elogio ao espanhol

Era a final mais desejada, o jogo pelo qual todos ansiavam, e teve dois protagonistas à altura. Roger Federer e Rafael Nadal, duas lendas do ténis, defrontaram-se durante três horas e 37 minutos na final do Open da Austrália. O suíço, de 35 anos, impôs-se ao espanhol com os parciais de 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 e 6-3, e reforçou o estatuto de tenista da história com mais grand slams conquistados -18 -, tendo sido este o seu quinto triunfo na Rod Laver Arena de Melbourne.

Em 2009, no mesmo palco e frente ao mesmo protagonista, Federer saiu derrotado e em lágrimas, soltando a célebre frase "isto está a matar-me". Ontem também se emocionou, mas desta vez com um sorriso estampado na face, ele que no ano passado esteve seis meses parado devido a uma lesão no joelho, o que levou muita gente a duvidar do seu regresso à alta-competição.

O respeito e a amizade entre Federer e Nadal foi uma constante ao longo dos anos em que se digladiaram nos courts. E no discurso após a vitória o suíço deixou isso bem vincado. "Quero dar os parabéns ao Rafa pelo seu extraordinário regresso. Acho que nenhum dos dois acreditava que pudéssemos estar aqui quando nos encontrámos há quatro meses na tua academia. E cá estamos na final. Estou feliz, se tivesses sido tu a ganhar também estaria, para ser sincero. O ténis é um desporto muito difícil, não há empates. Mas se houvesse teria todo o gosto em partilhá-lo com o Rafa. Continua a jogar, o ténis precisa de ti", disse Federer no final, mostrando um enorme respeito pelo adversário com quem já não se encontrava numa final desde 2011, em Roland Garros.

Do outro lado também chegaram palavras elogiosas e a promessa de uma desforra. Foi um grande jogo, provavelmente o Roger mereceu um bocadinho mais do que eu. Mas vou continuar a tentar. Sinto que regressei ao mais alto nível e vou continuar a lutar. Este é o terceiro troféu destes que levo [de finalista]. É bonito, mas o de vencedor é muito mais bonito, por isso vou voltar para tentar ganhá-lo", prometeu Nadal.

O triunfo no Open da Austrália, que vai permitir a Federer subir até à 10.ª posição do ranking na próxima atualização (era 17.º), tornou ainda o suíço o segundo mais velho da história a conseguir vencer um grand slam. No topo da lista continua o australiano Ken Rosewall, que em 1972, com 37 anos e dois meses, conquistou o torneio do seu país natal.

Mal terminou o jogo, as redes sociais encheram-se de comentários de antigos e atuais tenistas, todos rendidos à classe demonstrada pelo suíço. "Roger Federer solidificou-se como melhor de todos os tempos", escreveu o agora comentador John McEnroe. "Parem todos agora... e estejam seis meses de baixa. Voltem. Ganhem. Não posso acreditar naquilo que vi. Parabéns ao meu amigo Roger Federer", assinalou Andy Roddick, campeão de Wimbledon em 2003.

A tática para bater Nadal

Para se superiorizar a Rafael Nadal num jogo a cinco sets, Federer teve de fazer uma gestão criteriosa do seu esforço. Isso refletiu-se no derradeiro parcial, quando teve forças para recuperar de um break abaixo. A estratégia era simples: evitar longas trocas de bolas, retirar tempo de resposta ao espanhol e subir à rede para encurtar os pontos.

Na primeira partida, com a precisa ajuda do serviço, tudo correu na perfeição. Na segunda, Nadal elevou o seu nível de jogo e assumiu o comando das operações. Perante a desvantagem, Federer optou por relaxar e "soltar" o braço, parecendo mais interessado em poupar forças para a altura decisiva. Uma tática que o suíço repetiu após uma entrada periclitante no quarto set.

A chave da vitória de Federer esteve na sua esquerda, como ficou patente num terceiro set de nível estratosférico. Essa pancada, outrora massacrada pelos efeitos das bolas de Nadal, resistiu às investidas do maiorquino com uma solidez jamais vista. Antecipando o batimento de esquerda, Federer fintou aquele que era o seu calcanhar de Aquiles nos duelos com o seu rival e impôs o seu ritmo dentro do campo.

Já depois de protagonizar um "momento Djokovic" antes da última partida, tendo-se retirado para receber assistência médica, Federer parecia encaminhar-se para a derrota. A sua incapacidade para converter inúmeros pontos de break, um problema gritante ao longo dos últimos anos, esteve quase a ser-lhe fatal. Até que, desafiando o historial e até as expectativas, o suíço conseguiu jogar o seu melhor ténis nos momentos decisivos e expiar finalmente o fantasma de Nadal, que, igualmente desgastado, acabaria por ceder de forma inglória.