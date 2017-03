Pub

A Federação Holandesa de Futebol anunciou este domingo que vai reunir-se com o selecionador, Danny Blind, para discutir a derrota sofrida no sábado na Bulgária, em jogo de qualificação para o Mundial 2018.

Jean-Paul Decossaux, um dos diretores da Federação Holandesa de Futebol, disse aos jornalistas, depois do jogo de sábado, que o organismo não deve "tomar decisões apressadas", mas que "vai procurar [junto de Blind] respostas". "É evidente que temos de conversar", acrescentou o responsável da federação holandesa, sem adiantar mais pormenores.

"Foi uma derrota dolorosa, que reduziu as hipóteses de qualificação ao Mundial. Uma noite em que nada correu bem", escreveu referiu também a federação em comunicado

Com cinco jornadas disputadas, a Holanda ocupa o quarto lugar do grupo A, com apenas sete pontos, equivalentes a duas vitórias, um empate e duas derrotas.

A França, que foi ao Luxemburgo no sábado vencer por 3-1, lidera o agrupamento, com 13 pontos, seguida da Suécia, com dez, e Bulgária, com nove.