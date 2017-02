Pub

"Uma exibição em crescendo", disse técnico do Benfica. Responsável do Sp. Braga considerou que derrota foi injusta

"Desde o ano passado que estamos apenas focados em nós", garantiu Rui Vitória nas declarações após o apito final em Braga. O treinador do Benfica sublinhou que a pressão não era maior pelo facto de a sua equipa estar a jogar depois do FC Porto, estando os azuis e brancos instalados provisoriamente no topo da classificação. "Para nós é indiferente quando jogamos. Sabemos que temos sempre que fazer o nosso papel e o nosso trabalhinho".

Na leitura que fez da partida, Vitória considera que o Benfica fez uma exibição em crescendo. "Fomos intensos a atacar e intensos a defender". O treinador do Benfica fez ainda questão de dar os parabéns ao Sp. Braga. "Foi um belo jogo de futebol entre duas equipas que se respeitaram e que sabiam o que tinham de fazer em função uma da outra", sublinhou o responsável encarnado.

O golo de Mitroglou surgiu quando Vitória se preparava para lançar no jogo Felipe Augusto. A ideia, segundo o treinador, era "dar mais critério na saída para o ataque", mas substituição foi travada depois de o grego bater o guarda-redes Marafona. O responsável dos encarnados frisou que houve uma fase do jogo "muita aberta", algo que envolve sempre riscos defensivos. "É normal. Quem anda à procura do resultado sabe que isso pode acontecer", disse Vitória, que considerou que a sua equipa acabou "justamente" por marcar.

Uma fase muito dura

"Foi o melhor jogo do Sp. Braga desde que cheguei", afirmou sem hesitações Jorge Simão. Apesar da boa exibição, o treinador arsenalista admitiu que isso "não retira o amargo da derrota" e que "aquilo que fica são zero pontos".

O treinador dos minhotos, que não vence há cinco jogos, fez questão de sublinhar que o Sp. Braga teve o "dobro dos remates e o dobro dos cantos" e considerou que, pelo decorrer da partida, justificar-se-ia que a sua equipa tivesse conseguido marcar.

Para Jorge Simão neste jogo "era fundamental fazer o primeiro golo". Foi Mitroglou quem o conseguiu e "a partir daí o Benfica conseguiu gerir o jogo", frisou Simão, admitindo que nos instantes finais o Sp. Braga não teve muitas ocasiões para chegar ao empate.

O golo terá sido mérito do avançado grego do Benfica ou demérito da defesa arsenalista? "Foi um lance de um talento admirável, um lance que não é muito comum", respondeu Simão no espaço de entrevistas rápidas para a Sport TV. Sobre o momento que a sua equipa atravessa, o treinador bracarense não procurou dourar a pílula: "É dura, muito dura. Estamos a viver uma fase muito dura e não há como escondê-lo. Mas sinto que há um amadurecimento das ideias que queremos implementar. O processo de mudança é sempre doloroso. É como tirar uma pele e vestir outra".