Dragões continuam invictos no campeonato, após vencerem em casa dos leões por 27-26

O FC Porto teve hoje de suar para vencer o Sporting, por 27-26, em jogo da 22.ª jornada da fase regular do campeonato nacional de andebol, recuperando de uma desvantagem de sete golos a 11 minutos do final.

Com este triunfo os 'dragões', que somaram a 22.ª vitória em outros tantos encontros, têm agora 66 pontos, mais seis do que o Sporting, que ocupa o segundo lugar da tabela.

O Sporting entrou melhor no jogo, chegando a estar a vencer por 4-2, mas aos poucos o FC Porto foi encurtando os espaços e chegou à condição de vencedor aos 17 minutos, quando José Carrillo bateu Matej Asanin, que tinha rendido o titular Aljosa Cudic.

Os 'azuis e brancos' obrigaram o Sporting a correr atrás do resultado e viram Gustavo Rodrigues, a par de Carrillo, causar mossa na linha defensiva montada pelo treinador Francisco Azanza e esta só não foi maior porque o sportinguista Janko Bozovic chegou ao intervalo com quatro golos na conta pessoal, contribuindo fortemente para a igualdade no final dos primeiros 30 minutos (15-15).

Na segunda parte, o Sporting entrou a todo o gás. Marcou quatro golos em outros tantos minutos, sem qualquer reação por parte do FC Porto, o que obrigou o treinador Ricardo Costa a pedir um desconto de tempo para corrigir os erros que a equipa estava a cometer, sobretudo no momento da finalização onde estavam a falhar... a baliza.

Embalados para aquilo que se esperava ser uma meia hora de sonho, os 'leões' lançaram-se sem qualquer piedade para cima do adversário descurando-se no capítulo defensivo, apesar da boa exibição do guarda-redes Matej Asanin.

Mas a sede foi muita e o FC Porto reorganizou-se defensivamente e conseguiu equilibrar as forças, anulando em sete minutos o que o Sporting tinha demorado a construir em 19 (26-19), quando Marko Matic igualou a partida (26-26).

À semelhança da primeira parte, Carrillo voltou a recolocar o FC Porto na condição de vencedor numa altura em que o Sporting esteve 10 minutos sem marcar. Uma vantagem que o FC Porto não mais largou chegando ao final do encontro a vencer por 27-26.

Jogo realizado no Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa.

Sporting - FC Porto, 26-27.

Ao intervalo: 15-15.

Sob a arbitragem da dupla Eurico Nicolau e Ivan Caçador, as equipas alinharam e marcaram:

- Sporting: Aljosa Cudic, Pedro Portela (2), Michal Kopco, Carlos Ruesga (4), Frankis Carol (7), Marco Zuniga e Janko Bozovic (7). Jogaram ainda: Matej Asanin, Bosko Bjelanovic, Ivan Nikcevic (3), João Paulo Pinto (3).

Treinador: Francisco Azanza 'Zupo'.

- FC Porto: Alfredo Quintana, Nikola Spelic (1), Gustavo Rodrigues (4), Miguel Martins (1), José Carrillo (11), Ricardo Moreira (1) e Alexis Borges (2). Jogaram ainda: Hugo Laurentino, Victor Alvarez, Leandro Semedo (1), Rui Silva (1), Daymaro Salina (4), António Areia e Marco Matic (1).

Treinador: Ricardo Costa.

Marcha do marcador: 4-3 (10 minutos); 8-9 (20); 15-15 (intervalo); 21-17 (40); 26-21 (50); 26-27 (final).

Assistência: cerca de 1.000 espetadores.