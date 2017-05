Pub

Os dragões puderam contar já com Danilo Pereira totalmente recuperado após lesão que o afastou dos dois últimos encontros

Os 'dragões' recebem os pacenses sem poderem, no entanto, contar com o central brasileiro Felipe, que completou na visita ao Marítimo (1-1) uma série de cartões amarelos e, desse modo, cumprirá um jogo de castigo.

De regresso, depois de já ter treinado na sexta-feira, está o internacional português Danilo, recuperado da lesão sofrida no jogo com o Feirense (0-0), um corte no joelho que o obrigou a ser suturado com nove pontos.

A lesão levou o jogador a falhar os dois jogos seguintes, na visita a Chaves (vitória por 2-0) e ao Marítimo (1-1).

O FC Porto recebe o Paços de Ferreira (13.º) a partir das 18:00 de domingo, num jogo que terá arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.

Os 'dragões' ocupam o segundo lugar na I Liga, a cinco pontos do Benfica, que hoje recebe o Vitória de Guimarães e, em caso de triunfo, garante o título.