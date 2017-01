Pub

Moreirense venceu o FC Porto e está na final four. Danilo e Brahimi foram expulsos... dragões com queixas da arbitragem

O FC Porto está outra vez fora da meia-final da Taça da Liga, e desta vez perdeu mesmo em Moreira de Cónegos num jogo em que acabou com nove por expulsão de Danilo e Brahimi. O árbitro alentejano Luís Godinho foi uma das figuras da partida. Foi a terceira derrota da época da equipa portista, que passa a segunda época seguida sem ganhar um jogo nesta competição.

O Moreirense passou pela primeira vez à meia-final e fez um jogo em que foi agressivo, defendeu bem e marcou um golo, num contra-ataque aos 48" finalizado por Francisco Geraldes (e em que Brahimi não acompanhou o adversário...). E podia ter marcado mais, quando os dragões perderam a cabeça e o árbitro começou as expulsões a uma equipa que fez dez faltas, enquanto os homens da casa fizeram 25 e só viram amarelos.

Nuno Espírito Santo voltou a tentar Brahimi a 10, a jogar pelo meio, algo que o argelino nunca fez bem mas ontem até foi uma das suas melhores prestações nessa função, sempre a dar opções de passe, a levar a bola com qualidade e a criar perigo. De resto, o FC Porto obrigou ao chamado jogo de sentido único, e apesar de ter começado apenas com um avançado em full time, Depoitre, foi conseguindo fazer uma boa ocupação do terreno com André André, Herrera e com os laterais subidos.

O relvado do Moreirense tem as suas particularidades, um tipo de relva curta, dá ideia, que não favorece os homens mais técnicos. Adapta-se mais a uma equipa que joga em contra-ataque como a de Inácio. Que fez muitas faltas - em Portugal os treinadores descobriram as faltas e agora param o jogo com facilidade, porque os árbitros deixam. Cauê agarrou duas vezes quase seguidas Brahimi e só viu amarelo à segunda, como Rebocho placou André André pouco antes do intervalo e não foi assinalado... Mas o campeão das faltas foi Dramé, que só viu um amarelo quando estava para sair e entrou completamente descomposto sobre Herrera. Luís Godinho foi um dos protagonistas do jogo, conseguindo expulsar Danilo depois de um atraso ao guarda-redes Makaridze que o árbitro achou normal.

O Moreirense procurou defender o 0-0 e estava no seu direito, porque podia passar à final four. Na teoria desenhava um 4-2-3-1, na prática teve de defender e deixar Roberto sozinho lá na frente, porque Boateng e Dramé eram mais defesas do que avançados, claro.

Há que dizer que a segunda parte do FC Porto foi muito fraquinha, sem capacidade para abrir um jogo que o Moreirense fechou, defendendo-se, perdendo tempo, mas aqui e ali conseguindo oportunidades de golo. José Sá fez as duas melhores defesas da noite de resto. A primeira aos 11", a tiro de Neto, a segunda após a primeira expulsão.

O problema é que na segunda parte o FC Porto rematou pouco e menos do que o Moreirense! Foi pobre a segunda parte também porque o Moreirense não deixou que houvesse jogo. Usou as suas armas e as que deixou o árbitro, que, a acabar a primeira parte, chamou assistência para o guarda-redes Makaridze e mesmo assim só deu um minuto de acréscimo... Com esse exemplo, os jogadores do Moreirense passaram o tempo que quiseram.