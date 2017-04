Pub

Nas 82 edições anteriores da prova, apenas por seis vezes duas equipas chegaram ao final empatadas. Saiba como e quem ganhou nesses anos com recurso a critérios de desempate

Benfica e FC Porto lutam palmo a palmo pela conquista do título. Após a última jornada os encarnados ficaram com três pontos de vantagem sobre os portistas, que empataram 1-1 na deslocação a Braga, mas a verdade é que a cinco jornadas do final está tudo em aberto. E na próxima jornada há um dérbi de Lisboa que poderá deixar os dois pretendentes ao título com os mesmos pontos, tendo para isso que o Benfica perder em Alvalade com o Sporting e o FC Porto vencer o Feirense.

Pode por isso dar-se o cenário de as duas equipas acabarem o campeonato em igualdade pontual, algo que não acontece desde 1977/78, quando o FC Porto quebrou 18 anos de jejum de títulos graças a uma melhor diferença entre golos marcados e sofridos no total dos jogos e o Benfica falhou o tetra. Este será o primeiro critério de desempate a aplicar, depois de terem sido anulados os confrontos diretos devido aos empates 1-1 nos jogos entre ambos.

Curioso é que se também se registar uma igualdade na diferença de golos, o que é bem possível pois atualmente o FC Porto tem apenas dois de vantagem em relação ao Benfica, segue-se depois para o critério da equipa com mais vitórias (os encarnados têm mais duas neste momento). Se mesmo assim subsistir o empate será campeão quem tiver mais golos marcados (os dragões têm atualmente mais dois). Se a igualdade se mantiver realizar-se-á então uma final em campo neutro, que poderá ter recurso a prolongamento e penáltis.

Este seria o caso mais extraordinário de luta pelo título em Portugal, que ultrapassaria a emoção do final da época 1958/59, quando o FC Porto na corrida ao sprint com o Benfica se sagrou campeão nacional por... um golo. Um autêntico final à Hitchcock, pois à entrada para a última jornada os portistas, então treinados pelo húngaro Bela Gutmann, tinham um saldo de quatro golos superior ao do Benfica. Em Torres Vedras, frente ao Torreense, era preciso manter a distância com os ouvidos na Luz, onde o Benfica recebia a CUF.

Em Lisboa, os encarnados venciam por 6-1 desde os 65 minutos, mas o FC Porto aos 89" fez o 2-0 e passou para a frente da classificação. Os encarnados no instante seguinte fizeram o 7-1 que os colocava com o campeonato na mão. Só que aos 90 minutos, os dragões fizeram o 3-0, por António Teixeira (ex-jogador do Benfica) numa altura em que o Torreense já tinha dois jogadores expulsos. Na Luz, a segunda parte tinha começado mais tarde, pelo que em Torres Vedras os jogadores e os adeptos do FC Porto concentraram-se no relvado, alguns abraçados, à espera que o Benfica não voltasse a marcar. Foram momentos de sofrimento - o JN noticiou na altura quatro minutos a mais jogados na Luz - até ao apito final do árbitro Inocêncio Calabote, que fez explodir a festa azul-e-branca. O FC Porto sagrava-se campeão pela quinta vez e por um golo de diferença, numa prova que ficaria conhecida como o campeonato do Calabote, por os portistas se terem queixado do tempo extra jogado na Luz.

Já em 1955/56, águias e dragões haviam disputado o primeiro de três campeonatos ao sprint, tendo o FC Porto levado a melhor na diferença de golos, conquistando o título após 16 anos de jejum.

Nas outras três vezes que o título foi decidido por golos, o Benfi-ca perdeu um para o Sporting (1947/48) devido ao confronto direto. Isto porque na primeira volta os encarnados foram ao campo dos leões vencer por 3-1, mas acabaram por perder em casa com o eterno rival por 4-1, no seguimento de um poker de Peyroteo. O único título ganho pelo Benfica no desempate por golos foi com o Belenenses (1954/55), enquanto o FC Porto só perdeu uma vez na corrida palmo-a-palmo, foi com o Sporting em 1957/58.