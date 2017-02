Pub

Dragões ganharam na 1.ª parte, com Soares em estreia brutal, e na 2.ª defenderam-se do domínio do Sporting. Casillas foi providencial

Há vitórias assim, a jogar pouco, que valem muito. Foi o caso para o FC Porto, ontem à noite, que derrotou (2-1) o Sporting e o deixou muito longe até do segundo lugar, enquanto o dragão dormiu na primeira posição da Liga, o que não acontecia desde a 2.ª jornada, à espera do que faz hoje o Benfica.

Dois golos do estreante Soares na primeira parte, uma grande defesa de Casillas a acabar o jogo e a vitória consumou-se. Mas a equipa de Nuno não convenceu ninguém com uma exibição timorata, sem cabeça e sem controlo do jogo, que a equipa de resto nunca teve. A vitória moral não serve para nada, mas dá pelo menos para construir algo em cima dela por parte do Sporting. Quanto ao FC Porto, defendeu mais do que atacou e mesmo assim ganhou e teve um enorme prémio.

Marcar dois golos nos seus dois primeiros remates (e da equipa) numa estreia com o Sporting, num jogo crucial, não é nada normal. Nuno Espírito Santo apostou em Tiquinho Soares e ele pagou-lhe com golos numa primeira parte quase sem remates, apesar de muitos avançados. O FC Porto entrou mesmo com Corona, André Silva, Soares e Brahimi, mas isso não significou uma equipa muito de ataque.

Já no Sporting, Jesus apostou em Palhinha para o lugar do castigado William e Matheus Pereira como extremo-esquerdo, com Bryan Ruiz atrás de Bas Dost. Campbell nem foi ao Porto, Bruno César, sempre titular nos jogos importantes, nem no banco. Palhinha apareceu como médio a marcar Soares e aí as coisas não correram bem - no primeiro golo esqueceu-se dele, no segundo não era com ele.

Apesar de tantos atacantes, e de ambos precisarem de ganhar, o golo cedo do FC Porto fez que o jogo fosse muito a meio-campo. Nos primeiros 45 minutos, os dragões fizeram três remates, o Sporting só um (Matheus de fora da área, e para fora, na sequência de uma bola parada). O jovem brasileiro apareceu talvez para tentar parar Maxi na direita - ou tirar partido das dificuldades que o uruguaio tem com jogadores velozes e de grande espaços. Mas a equipa procurou sempre estar curta em campo, ocupar bem os espaços. E assim os golos apareceram até mais em contra-ataque do que outra coisa. Mal a defesa do Sporting no primeiro golo, deixando Soares cabecear sozinho o cruzamento da direita, e com o pé contrário, de Corona. No segundo a potência de Soares foi enorme.

Mas o Sporting foi melhor, muito melhor na segunda parte, quando Jorge Jesus deixou as invenções (Matheus Pereira) e fez entrar Alan Ruiz, colocando Bryan à esquerda e o argentino atrás de Bas Dost. Adrien atirou à barra, Alan Ruiz diminuiu a desvantagem ainda no primeiro quarto de hora do segundo tempo com um tiro da esquerda de fora da área - Casillas ainda tocou... - e Casillas fez a tal defesa na última jogada, um canto em que Coates cabeceou mas o guardião espanhol foi buscá-la ao cantinho. No miolo do segundo tempo houve quase nada dos dragões e domínio do Sporting. Mas tinha perdido o jogo na primeira parte. Jesus fez substituições para a frente (Palhinha por Podence) e a entrada de Esgaio correu bem (saiu Marvin, que tinha amarelo e estava próximo do vermelho).

O FC Porto nunca controlou o jogo, nunca esteve muito confortável, mas teve a sorte de fazer dois golos nos dois primeiros remates, nas duas primeiras jogadas sobre a área de Rui Patrício. Bem ao contrário do que acontecera com o Benfica, em que o FC Porto dominara por completo, merecia ter ganho por muitos e acabou por se deixar empatar na última jogada. Ontem sentiu-se essa possibilidade, mas Casillas, desta vez, não deixou e deu dois pontos à sua equipa.

O Sporting queixa-se de falta no lance do segundo golo, sobre Palhinha, antes de a bola sobrar para Danilo fazer o passe em profundidade para Soares, enquanto o lance em que reclama penálti por mão é daqueles em que o árbitro decide.