Pub

O jogo de andebol entre as duas equipas, no próximo fim de semana, foi apenas o pretexto para uma cimeira onde se discutiram temas de interesse comum

Os diretores de Comunicação do Futebol Clube do Porto e Sporting Clube de Portugal, mais o diretor geral do FCP, Manuel Tavares, reuniram ontem em Lisboa para começar a preparar o reatamento das relações institucionais entre os dois clubes.

Ao DN, uma fonte ligada ao processo tinha salientado que a reunião de ontem tinha servido para preparar o jogo entre o FC Porto e o Sporting em andebol, que se realiza no próximo fim de semana, mas esse foi apenas o pretexto que justifica uma reunião em que se discutiram vários temas ligados ao campeonato de futebol, entre os quais as arbitragens.

A reunião de ontem, garante um dos intervenientes, foi a primeira entre delegações dos dois clubes desde que houve o corte de relações institucionais e o reatamento dessas relações é mesmo o objetivo final.