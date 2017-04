Pub

O diretor de comunicação do clube levou ao Porto Canal os alegados documentos entregues aos comentadores desportivos

O diretor de comunicação do FC Porto afirmou ontem no Porto Canal que o Benfica dá instruções aos comentadores desportivos dos vários programas da especialidade acerca do que devem dizer.

"Tenho aqui e posso mostrar. É o documento desta semana. Tem 33 páginas... Uma parte com 22 páginas e outra com 9 páginas. Quem envia isto para os comentadores do Benfica é o Sr. Carlos Janela", disse Francisco J. Marques no programa Universo Porto da Bancada.

No documento em causa, veem-se aquilo que serão as opiniões a ter acerca do golo de Maxi Pereira no jogo Benfica-FC Porto e sobre o gesto de Casillas, lembrando comportamento similar de Nélson Semedo.