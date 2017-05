FC Porto 4 - Paços de Ferreira 1. Os golos e os 5 casos do jogo

Pub

O FC Porto venceu hoje o Paços de Ferreira, por 4-1, em jogo da 33.ª e última jornada da I Liga portuguesa de futebol, no último encontro em casa dos 'dragões' esta temporada.

Depois de no sábado o Benfica ter assegurado o título de campeão, o FC Porto entrou em campo sabendo que já não poderia sair do segundo lugar e viu o Paços de Ferreira adiantar-se no marcador, por Ricardo Valente (31 minutos), mas Herrera (35), Brahimi (39), de grande penalidade, Diogo Jota (47) e André Silva (89), de penálti, deram a volta ao resultado.

Com este resultado, o FC Porto, que já assegurou a entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões, passou a somar 76 pontos, enquanto o Paços de Ferreira segue no 14.º posto, com 35 pontos, já a salvo da luta pela manutenção.

Os golos e os casos

Andrezinho remata rasteiro à entrada da área, em posição frontal, com a bola a desviar em Ricardo Valente e a trair Casillas, que estava embalado para o outro lado.

Cruzamento da direita de Corona para a zona do primeiro poste para a entrada fulgurante de Herrera que cabeceia forte e faz o empate.

FC Porto: Brahimi converte com sucesso a grande penalidade!

FC Porto: Golo de Diogo Jota!

Penálti para o FC Porto! Bruno Santos carrega Brahimi na área e Artur Soares Dias assinala o castigo máximo.

Soares pede penálti, após choque com um defesa do Paços na área, mas o Artur Soares Dias assinala falta ofensiva do avançado portista.

Diogo Jota tenta furar na área e acaba por cair no relvado quando estava junto a Christian. Artur Soares Dias considera simulação do jogador portista.

Golo anulado ao FC Porto. André Silva aparece solto na área a cabecear para o fundo das redes mas estava em posição irregular.

FC Porto: Golo de André Silva! Através da marcação de uma grande penalidade.

Penálti para o FC Porto! Christian puxa Diogo Jota na área e Artur Soares Dias assinala a grande penalidade.