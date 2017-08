Pub

O FC Barcelona venceu hoje no terreno do Alavés, por 2-0, com dois golos do argentino Lionel Messi, e igualou a Real Sociedad no topo da classificação, na segunda jornada do campeonato espanhol de futebol.

Com Nelson Semedo como suplente não utilizado e André Gomes na bancada, Messi falhou uma grande penalidade ainda durante a primeira parte, aos 39 minutos, mas redimiu-se na segunda e fez um 'bis' aos 55 e 66, garantido assim o triunfo dos catalães.

Com este resultado, o FC Barcelona, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, passou a somar seis pontos e juntou-se à Real Sociedad na dupla de lideres provisórios da competição.