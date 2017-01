Pub

Suárez bisou na goleada por 5-0 do Barça, que fica à espera dos proveitos no Sevilha-Real Madrid

O campeão FC Barcelona, com André Gomes a titular, recebeu e goleou hoje o Las Palmas (5-0), em jogo da 18.ª jornada da Liga espanhola de futebol, subindo provisoriamente à vice-liderança.

Os catalães, que estão a dois pontos do Real Madrid (com menos dois jogos), podem tirar proveito do duelo entre 'merengues' e Sevilha (terceiro classificado), agendado para domingo no Estádio Ramon Sánchez Pizjuan, em Sevilha.

Hoje, em Camp Nou, Luis Suárez, que viria a bisar, abriu caminho à goleada, ao marcar ainda antes do intervalo, aos 14 minutos, assistido pelo médio português André Gomes, num período em que a equipa de Luis Enrique foi muito perdulária.

Na segunda parte quatro golos, de Messi (52 minutos), novamente de Suárez (57), Turan (59) e Vidal (80) deram expressão à goleada.

Mais cedo, na abertura da jornada, o Athletic Bilbau atrasou-se no acesso aos lugares europeus, é sétimo classificado, após empatar sem golos na visita ao Leganés (16.º).

Ainda hoje o Atlético Madrid recebe o Bétis e o Deportivo da Corunha o Villarreal.