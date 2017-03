Pub

Equipamento foi encontrado no México, na posse de um jornalista que estava credenciado para o maior evento desportivo norte-americano

A camisola que Tom Brady utilizou no Super Bowl LI foi finalmente encontrada pelo FBI. O pedaço de equipamento havia sido roubado após a vitória dos New England Patriots, equipa de Brady, frente aos Atlanta Falcons. Tom Brady foi eleito o jogador mais valioso (MVP) desse jogo.

A NFL ( liga profissional de futebol americano) emitiu um comunicado onde comenta o sucedido. A camisola estava no México, na posse de um jornalista que estava credenciado para o grande evento.

A polícia de Houston, através de Art Acevedo, anunciou que, além do FBI, as autoridades mexicanas também ajudaram no processo. A camisola chegou a ser avaliada em mais de 465 mil euros (500 mil dólares)

Surpreendentemente, as autoridades encontraram ainda uma outra camisola que Brady usou num Super Bowl, neste caso o de 2015, nas posse do mesmo jornalista, de acordo com a ESPN brasileira e o comunicado da NFL.

"Em cooperação com a equipa de segurança da NFL e dos New England Patriots, o FBI e outras autoridades, a camisola usada por Tom Brady no Super Bowkl no mês passado foi recuperada. Durante a investigação foi recuperada também a camisola que Brady usou durante a vitória sobre os Seattle Seahawks, em 2015. Os itens foram encontrados na posse de um membro credenciado da imprensa internacional", escreveu a liga profissional de futebol americano.