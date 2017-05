Pub

Tiago Pires, Pedro Henrique, Vasco Ribeiro e Gony Zubizarreta estão entre os surfistas apurados para os quartos-de-final do Renault Porto Pro

Os favoritos continuam a fazer jus ao estatuto na Praia Internacional. O segundo dia de Renault Porto Pro, segunda etapa da Liga MEO Surf, voltou a ver os surfistas de topo de ranking, no masculino e feminino, a subir a fasquia e a exibir bom surf, em mais um dia de várias notas excelentes e com melhores condições de onda.

Na competição masculina, destaque maior para Gony Zubizarreta, vencedor da Liga em 2016. O surfista da Ericeira fez a melhor pontuação total do dia,16,55 pontos, na terceira ronda, contra o campeão nacional Pedro Henrique (2º) e eliminando os ex-campeões nacionais João Guedes (3º) e Ruben Gonzalez (4º).

Também em bom plano e com notas excelentes esteve Tiago Pires, líder do ranking e vencedor da primeira etapa da Liga em 2017, e que já ontem se tinha destacado. Na terceira ronda, "Saca" derrotou Miguel Blanco (2º), ex-vice-campeão nacional, e eliminou Juston Mujica (3º) e Francisco Alves (4º), com um total de 16,10 pontos.

Destaque também para o alinhamento dos quartos-de-final, que já é conhecido e deixa antever confrontos muito competitivos.

Na competição feminina, que hoje entrou na água duas vezes, Camilla Kemp, vice-campeã nacional, foi quem mais se destacou. Primeira nas suas baterias da segunda e terceira ronda, a surfista do Guincho fez boas notas e assumiu-se como favorita à vitória do Renault Porto Pro. A campeã nacional Carol Henrique, vencedora desta prova em 2016, também fez boas pontuações e qualificou-se para as meias-finais da sua categoria.

Para amanhã, domingo, dia 14, o recomeço da competição está marcado para as 8:00 da manhã.

Quadro de competição masculino

Quartos-de-final 1: Marlon Lipke x Pedro Henrique;

Quartos-de-final 2: Gony Zubizarreta x Nicolau Von Rupp;

Quartos-de-final 3: Tiago Pires x Eduardo Fernandes;

Quartos-de-final 4: Vasco Ribeiro x Miguel Blanco;

Quadro de competição feminino

Meia-final 1: Camilla Kemp x Teresa Bonvalot;

Meia-final 2: Carol Henrique x Mariana Garcia;