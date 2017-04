Pub

Com os arquirrivais agora separados por três pontos, faltam cinco finais para cada lado e as maiores dificuldades são os jogos fora de casa. Em vantagem, o Benfica encontra o Sporting na próxima jornada. O FC Porto visita o Marítimo na 32.ª

A história joga pelo Benfica, a estatística está ligeiramente a favor do FC Porto. Na aproximação à meta da I Liga, com os arquirrivais agora separados por três pontos, faltam cinco finais - para cada lado. As de Alvalade (que o emblema da águia visita na próxima ronda, sábado, pelas 20:30) e dos Barreiros (que recebe os dragões daqui a três semanas) parecem ser as mais decisivas.

Os registos deste século servem, em primeiro lugar, os interesses do líder, Benfica. Desde 2000/01, quem chegou a esta fase da época na liderança da I Liga, já sem ter de enfrentar o mais direto perseguidor, acabou por se sagrar campeão. A única ultrapassagem bem-sucedida nas jornadas finais foi a dos dragões às águias, em 2012/13, mas envolveu um confronto direto (2-1, com o momento Kelvin, aos 90+2"...).

Porém, agora, sem mais duelos entre si (ambos ficaram empatados 1-1), Benfica e FC Porto terão de decidir o título nas restantes partidas. É essa estatística que joga a favor dos portistas: neste século, alcançaram resultados - um pouco - mais favoráveis nos cenários que têm pela frente do que os benfiquistas nos desafios que lhes falta disputar. Se os jogos em casa parecem de baixo teor de dificuldade (Benfica com Estoril e Vitória de Guimarães, FC Porto com Feirense e Paços de Ferreira), as viagens reservam motivos de apreensão para águias e dragões. E o maior pico de tensão é já no sábado, com os benfiquistas a visitarem o arquirrival Sporting: os encarnados só venceram 38% das deslocações a Alvalade.

Na semana seguinte, o FC Porto vai a Chaves, onde não joga para o campeonato desde 1999 mas conserva um histórico de 85% de triunfos (11 em 13). A maior pedra no caminho dos azuis e brancos aparece, sim, na 32.ª jornada, com a visita ao Marítimo, a 6 de maio: os portistas não vencem no Estádio dos Barreiros desde 2011/12 e só lá ganharam 48% das deslocações neste milénio (sete em 16 partidas).

No dia seguinte, o Benfica vai ao terreno do Rio Ave, onde também tem sentido dificuldades nas últimas épocas. E tudo se encerra com as águias no Bessa e os dragões em Moreira de Cónegos. Com esta diferença (e duplo 1-1 no confronto direto), tudo pode arrastar- se até à última jornada: foi assim, entre estes rivais, em 2004-05, 2006-07 e 2012--13 (o primeiro foi dos benfiquistas, os outros dos portistas).