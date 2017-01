Pub

A equipa de Leonardo Jardim venceu o Nancy por 1-0 e vai lutar pela conquista da Taça da Liga francesa

Um golo do colombiano Falcao permitiu ao Mónaco vencer esta quarta-feira o Nancy, no Estádio Louis II, por 1-0, garantindo desta forma a presença na final da Taça da Liga francesa, onde irá medir forças com o Paris Saint-Germain, de Gonçalo Guedes.

A equipa de Leonardo Jardim, líder do campeonato francês, contou com os portugueses Bernardo Silva e João Moutinho como titulares, viu Falcao decidir a eliminatória com um golo aos 45 minutos, contando com a preciosa ajuda do guarda-redes Ndy Assembé.