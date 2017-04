Pub

Marc Bartra, jogador dos alemães, está ferido. Polícia refere "três cargas explosivas"

O autocarro que transportava o Borussia Dortmund para o seu estádio, o Signal Iduna Park, foi parado a cerca de 10km do destino quando se registou uma explosão à frente do veículo, do qual se registou um ferido.

De acordo com o clube alemão, o defesa Marc Bartra ficou ferido e foi para o hospital. Vários meios de comunicação indicam que foram ferimentos ligeiros no braço.

O jogo será realizado amanhã às 17:45, hora portuguesa.

O The Guardian, outro tweet afirma que "uma bomba explodiu no autocarro da equipa no hotel. Jogadores estão em segurança e não há perigo no estádio". "Daremos mais informações", acrescenta o clube.

"Houve um acidente na partida do nosso autocarro. Uma pessoa foi ferida. Mais informações serão divulgadas", disse o clube na rede social twitter.

Segundo o porta-voz da Polícia de Dortmund, Gunnar Wortmann, "foram detonadas três cargas de explosivos", acrescentando que "ainda não se pode revelar a causa" das explosões.

Fonte policial acrescentou ainda que os vidros do autocarro estilhaçaram, ferindo uma pessoa, que é Marc Bartra jogador do Borussia Dortmund.

No estádio, os adeptos do Mónaco cantam e são aplaudidos pelos alemães. As bancadas do Signal Iduna Park vão ficando vazias.

