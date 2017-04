Pub

"Sou contra a violação e isso tudo, mas há mulheres que se vestem bem e outras que se vestem de forma provocante", disse Carlos Bilardo, campeão do mundo em 1986

Carlos Bilardo foi o selecionador da Argentina no Mundial de 1986, no México, em que os argentinos foram campeões do mundo com Maradona a liderar as tropas dentro do campo. Agora, Bilardo está a causar polémica na Argentina após declarações sobre a violação e as mulheres.

Em declarações reproduzidas pelo Mais Futebol, que cita uma entrevista de Bilardo ao canal América 24, o ex-selecionador diz, entre outras coisas, que há mulheres que se "vestem de forma provocante".

"Sou contra a violação, contra isso tudo, mas há mulheres que se vestem bem e há mulheres que se vestem de forma provocante", disse Bilardo, algo que não caiu bem na Argentina que, de acordo com a mesma publicação, tem uma das maiores taxas de violência doméstica do mundo, com média de uma morte a cada dezoito horas.

Afirma ainda que na "praia sim", as mulheres podem ir como quiserem, mostrando-se contra roupas mais ousadas nas mulheres. "Agora na rua não podem andar como querem", acrescentou.

"As jovens incitam a isso, usam saias curtas, baixam-se para apanhar um papel e vê-se as cuecas", diz ainda.

Bilardo refere ainda que as mulheres precisam de se vestir "melhor", uma vez que mesmo que "os violadores não tenham o direito de tocar nas mulheres", é "lógico" que alguns não consigam evitar.

As declarações caíram que nem uma bomba na sociedade argentina, que este ano já viu serem assassinadas 58 mulheres, só em janeiro e fevereiro.

A líder do movimento Mumalá, um movimento feminista, usou o Twitter para exigir que Bilardo se retrate. Diz ainda que declarações deste tipo apenas fomentam uma cultura de violência contra as mulheres.