Fernando Santos pode vencer amanhã o prémio de treinador do ano da FIFA

Fernando Santos poderá ser um dos reis da Gala da FIFA que se realiza amanhã, em Zurique. O selecionador nacional, de 62 anos, é um dos três candidatos ao prémio de melhor treinador do mundo de 2016 (Ronaldo está nos nomeados na categoria de jogador), podendo tornar-se o segundo português a ser distinguido, depois de Mourinho, em 2010, ao serviço do Inter Milão, ter ganho a primeira edição deste galardão. Terá como concorrentes Zinedine Zidane e Claudio Ranieri.

Em vésperas da possível consagração, alguns ex-jogadores que Santos orientou contam ao DN algumas das melhores histórias que viveram com o engenheiro.

Paulinho Mendes: "Saía do hotel e ia dar um segundo aquecimento"

Fernando Santos iniciou a carreira de treinador principal no Estoril, na II Divisão B, em 1987-88, depois de António Fidalgo ter rumado ao Salgueiros. Paulinho Mendes era um dos centrais dos canarinhos e recorda que o técnico dividia a tarefa no clube com o emprego de engenheiro no Hotel Palácio. "Muitas vezes era o adjunto Luís Roquete que dava o aquecimento enquanto o Fernando não chegava do hotel... e quando ele chegava tínhamos de fazer um segundo aquecimento", conta o antigo jogador, como forma de mostrar a faceta "rigorosa" do atual selecionador. Os jogadores do Estoril foram os primeiros a experimentar as famosas "quartas-feiras europeias", que Paulinho recorda como "o terror dos jogadores". "Era uma sessão de trabalho físico sem bola, na qual durante uma hora e meia ninguém parava. Mais tarde, voltei a ser treinado por ele no Estrela da Amadora, mas as quartas-feiras europeias eram muito mais softs", conta o antigo defesa, recordando que "alguns jogadores faziam ronha, mas ele apanhava-os sempre..." e lá saía "a reprimenda, independentemente de quem fosse o jogador, pois não ligava a nomes". As quartas-feiras europeias custavam muito aos jogadores, mas Paulinho lembra que "esse trabalho dava frutos, pois a determinada altura dos jogos as outras equipas quebravam fisicamente e o Estoril durava os 90 minutos". Hoje, com 50 anos, Paulinho mantém a amizade com Santos, que classifica como "um líder que faz os jogadores acreditarem nas suas ideias", destacando um homem que "adora rir e contar anedotas".

Chaínho: A conversa das flores que criou onda positiva

No verão de 1994, Fernando Santos iniciou um percurso de quatro épocas no Estrela da Amadora, onde encontrou o então jovem médio Carlos Chaínho, que se tornou um dos meninos queridos do engenheiro. "O Fernando chegava de manhã sempre maldisposto, e nós, sabendo disso, só para o provocar, dizíamos-lhe bom dia e a resposta era quase sempre a mesma: "Bom dia? Só se for para ti"", recorda, revelando que "só depois de se iniciar o treino é que o mister começava a soltar-se e a rir". Há um episódio que marcou Chaínho e o Estrela - uma recuperação que terminou com a melhor classificação de sempre do clube. "Depois dos jogos, o Fernando costumava perguntar-nos que análise fazíamos dos jogos. E após uma derrota com o Salgueiros a pergunta repetiu-se... eu quis logo falar, como sempre, e ele disse que só falava no fim. Assim foi. Eu comecei com uma dissertação, dizia que o futebol era como as plantas, tínhamos de tratá-las bem, regá-las, podá--las, para que pudessem dar flores... Foi a risada geral no balneário e o Fernando, com aquele seu ar durão, atirou: "Ó Chaínho, estamos a falar de futebol e tu vens falar de flores?" No dia seguinte o meu cacifo estava cheio de flores e passaram a chamar-me flor... certo é que com aquela conversa criou-se uma onda positiva e começámos a ganhar. O Fernando sabe capitalizar esses episódios em prol da equipa", contou. Chaínho elogia ainda o "sentido de humor impressionante" do selecionador, "a forma como preza as amizades e a sua família", mas também a forma como "respeita quem trabalha com ele".

Drulovic: "Não me deixou ir com o Jardel para o Galatasaray"

O primeiro grande teste às capacidades de Fernando Santos foi no FC Porto, onde entrou em 1998 para se celebrizar como engenheiro do penta, por ter levado os dragões à conquista do quinto título de campeão nacional consecutivo. Uma das estrelas dessa equipa era Ljubinko Drulovic, que formava uma dupla terrível com o goleador Mário Jardel. No final da época 1999-2000, o brasileiro foi contratado pelo Galatasaray e esteve para não ir sozinho para a Turquia. "O Galatasaray também queria levar-me, mas o Fernando Santos não me deixou ir. Dizia que eu era muito importante para a equipa e acabei por ficar", recorda Drulovic, não escondendo que o seu desejo era ir porque "os jogadores querem sempre o melhor para as suas vidas"... financeiramente, claro está. Hoje, mais de 16 anos depois, o antigo extremo sérvio compreende a decisão: "Não fiquei zangado com ele, mas atualmente sou treinador e no lugar dele teria feito o mesmo." Os tempos passados no FC Porto ficam muito marcados pelo mau humor matinal de Fernando Santos. Drulovic recorda de forma divertida essa faceta do técnico. "Estava sempre zangado, e nós, na brincadeira, dizíamos: "Bom dia, alegria!" Quando percebia que era para ele, lá respondia", conta o sérvio, que destaca "a seriedade e o rigor" que o atual selecionador procurava manter no trabalho. "Mais do que um grande treinador, o Fernando é um excelente homem, e isso para mim é algo que conta muito", destaca Drulovic, que mantém "uma excelente relação" com o atual selecionador nacional, que diz ser "um dos melhores treinadores" que teve na carreira.

Fyssas: No Panathinaikos teve de deixar a cara de zangado

A aventura de Fernando Santos na Grécia começou em 2001-02, no AEK Atenas, mas uma época depois deu o salto para o Panathinaikos, um dos grandes clubes do país que estava em crise. O antigo defesa-esquerdo Takis Fyssas, que mais tarde jogaria no Benfica, era um dos jogadores dessa equipa e recorda esses primeiros tempos. "O presidente do Panathinaikos, na altura, disse-lhe quando o contratou para ter cuidado com os jogadores, que não gostavam de trabalhar. Talvez por isso, nos primeiros dias o Fernando não falava com ninguém e punha aquele ar de zangado", recorda Fyssas, acrescentando que essa estratégia não durou muito: "Aos poucos, ele sentiu necessidade de falar e mostrar aos jogadores que era uma pessoa diferente. Mudou o comportamento, mostrando a grande pessoa que é. Os jogadores perceberam logo que afinal não era um durão, mas uma excelente pessoa, que só no trabalho é que não gosta de brincar." Mais tarde, Fyssas assumiu um papel essencial na carreira de Fernando Santos na Grécia, pois em 2010, quando já era diretor desportivo da federação grega, convidou-o para o cargo de selecionador do país. "Ele estava no PAOK Salónica e, quando o convidei, ficou radiante, apesar de o seu objetivo ser selecionador de Portugal. Assinámos logo um acordo e hoje posso dizer que a passagem dele pela seleção grega acabou por ser uma espécie de estágio para conquistar o título europeu com a seleção portuguesa", assumiu Fyssas, garantindo que "os adeptos de todos os clubes gregos têm um grande respeito por ele, o que é difícil, tendo em conta as rivalidades que existem no país".

Ricardo: Raspanete a Rosário por causa do acidente na ponte

Após dois anos na Grécia, Fernando Santos regressou a Portugal para treinar o Sporting, tendo indicado a contratação do guarda-redes Ricardo ao Boavista. "Estive com ele apenas um ano, mas foi um dos melhores treinadores que tive", garante o antigo dono da baliza dos leões. Nessa época 2003-04 há um "episódio caricato" que Ricardo não esquece e que envolveu um dos adjuntos de Santos. "Uma manhã, o Jorge Rosário teve um acidente na Ponte Vasco da Gama de manhã quando ia para a Academia de Alcochete. Capotou o carro... uma coisa feia. Era dia de palestra e, como é óbvio, o Rosário chegou atrasado. A palestra já estava a terminar e ele bateu à porta, com um ar bastante chateado, e pediu desculpa pelo atraso. O Fernando Santos, com aquele ar próprio dele, questionou-o: "Isto são horas de chegar? Vocês têm de ser os primeiros!" O Rosário lá lhe disse: "Tive um acidente..." O mister nem o deixou acabar e atirou: "O que é que eu tenho que ver com isso?" E o coitado do Rosário, que até podia ter morrido, lá tomou o seu lugar." Ricardo destaca ainda "a grande capacidade de liderança e de trabalho" de Fernando Santos, bem como a "enorme capacidade de aglutinação de quem trabalha com ele", considerando que "é isso que faz que tenha sucesso". "Fernando Santos é como o vinho do Porto, quanto mais velho melhor", disse, destacando o seu "humor muito próprio" e a sua faceta humana: "Num Natal, levou o Paulinho, o roupeiro, para passar a noite em casa dele, o que originou algumas brincadeiras no balneário. O Paulinho dizia que o mister até com os cães se chateava."

Nuno Gomes: os jogos de cartas com os jogadores no Seixal

O Benfica foi o último dos três grandes que Fernando Santos orientou. Foi o concretizar de uma ligação sentimental, pois foi na Luz que começou a carreira de futebolista. Nuno Gomes, que era então um dos capitães dos encarnados, não esquece esse período. "É uma pessoa especial e um excelente ser humano", destaca o antigo avançado, lembrando que também no Seixal ficou famoso o seu "mau feitio muito próprio, que depende da forma como acorda". "Nunca sabíamos o que esperar, às vezes, dizíamos bom dia e ele olhava para nós e nem respondia por causa desse mau humor... Entre nós já costumávamos perguntar se o Fernando tinha dormido bem nessa noite. Às vezes nem sabíamos muito bem como lidar com ele", conta, destacando que isso era apenas uma pequena parte do dia... "Muitas vezes, depois do almoço, lá aparecia ele junto dos jogadores e até jogava às cartas connosco e entrava nas brincadeiras que existiam sempre." Nuno Gomes destaca "o excelente coração" de Fernando Santos, que "sempre que pode ajuda os mais necessitados". Além disso, recorda o "grande lado religioso" do treinador, que levava os jogadores a comentar que "o mister tinha dificuldade em ir à missa ao domingo por causa dos estágios, mas conseguia sempre conciliar as duas coisas". O agora diretor da formação do Benfica lembra que "Fernando Santos é um treinador da antiga geração que soube atualizar-se no que diz respeito ao futebol e à relação com os jogadores". Além disso, destaca que "trabalhou muito para atingir o que alcançou até agora e é a prova de que quando se trabalha o sucesso é sempre alcançado".