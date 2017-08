Pub

O avançado brasileiro foi esta quarta-feira convocado pela primeira vez no Marítimo, para a receção aos búlgaros do Botev Plovdiv, na quinta-feira, da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa

O jogador, que chegou este verão do Bahrein, recuperou de lesão e entrou na convocatória para o lugar do defesa Maurício, transferido esta semana para os japoneses do Urawa Red Diamonds.

Para o jogo decisivo nos Barreiros, Coronas ficou de fora por ainda estar a recuperar de lesão, tal como Fábio China, embora o madeirense não tenha sido inscrito na prova europeia, à semelhança dos reforços Ibson, Fábio Pacheco e Fabrício.

O técnico Daniel Ramos faz hoje a conferência de imprensa de antevisão às 19:00 horas, meia hora antes de Nikolai Kirov, o treinador da equipa búlgara, que irá treinar no Estádio do Marítimo às 20:00.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A partida está marcada para quinta-feira, a partir das 19:00, e será arbitrada pelo sérvio Srdjan Jovanovic.

Lista dos 19 convocados:

- Guarda-redes: Charles, Amir e Broetto.

- Defesas: Bebeto, Zainadine, Diney, Pablo e Luís Martins.

- Médios: Gamboa, Jean Cléber, Erdem Sen e Éber Bessa.

- Avançados: Edgar Costa, Piqueti, Ricardo Valente, Gildo, Everton, Lundberg e Rodrigo Pinho.