Com dois miúdos de 18 anos a marcar, o Everton venceu o City por 4-0 e deixou os citizens a 10 pontos do Chelsea

O Everton goleou o Manchester City, por 4-0, na 21.ª jornada da Premier League, deixando a equipa de Pep Guardiola cada vez mais distante da luta pelo título.

O belga Lukaku abriu o marcador, aos 34 minutos, e o compatriota Mirallas ampliou a vantagem aos 47'.

Porém, os momentos mais celebrados da partida estavam reservados para os minutos 79 e 90+4': os jovens Davies e Lookman, de 18 anos, estrearam-se a marcar pelo Everton.

Com este triunfo, a equipa de Ronald Koeman mantém o 7.º lugar, com 33 pontos, enquanto o City caiu para a 5.ª posição, com 42 pontos, a 10 do líder Chelsea.

O Manchester United, de Mourinho, pode igualar a equipa de Guardiola, caso vença neste domingo o Liverpool.