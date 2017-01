Pub

Médio vai reencontrar Marco Silva em Inglaterra, que já o tinha treinado nos tempos do Estoril

Está fechada a transferência de Evandro para o Hull City. Segundo apurou o DN junto de fonte conhecedora do processo, o médio brasileiro de 30 anos realizou esta quinta-feira exames médicos no clube inglês e assinou um contrato válido por duas épocas e meia (até junho de 2019) com o emblema agora orientado pelo treinador português Marco Silva. Esta transferência, a título definitivo, vai render 2,5 milhões de euros aos cofres do FC Porto, clube que era detentor do passe do jogador.

Evandro vai reencontrar no Hull City, o atual último classificado da Liga inglesa, o treinador Marco Silva, que o orientou nos tempos do Estoril Praia.