Benfica anunciou a homenagem

Eusébio, antigo futebolista da seleção portuguesa e do Benfica, vai ser introduzido no Walk of Fame do Museu Nacional do Futebol, em Manchester, anunciou esta sexta-feira o clube da Luz no seu sítio oficial na Internet.

O ex-avançado luso, que morreu em 2014 aos 71 anos, vai ser imortalizado no museu inglês juntamente com outras lendas como Alfredo Di Stéfano, Jimmy Greaves, Dennis Law e Paolo Maldini.

"O antigo jogador é considerado, pelo Museu Nacional do Futebol, um dos melhores jogadores da década de 1960, muitas vezes apelidado por Pelé da Europa. É realçado, igualmente, o facto de ter terminado a carreira nas águias (1960-1975) com uma média superior a um golo marcado por jogo (614 jogos/638 golos). Na Luz, conquistou uma Taça dos Clubes Campeões Europeus, 11 campeonatos nacionais e cinco Taças de Portugal", refere o Benfica.

Com a seleção nacional, Eusébio teve o seu melhor desempenho precisamente em Inglaterra, no Mundial1966, tendo ajudado Portugal a alcançar o terceiro lugar com nove golos, tornando-se no melhor marcador da competição.