Euro feminino: Marcelo Rebelo de Sousa ligou a dar os parabéns à seleção

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ligou hoje ao selecionador português de futebol feminino, Francisco Neto, para lhe dar os parabéns pelo triunfo histórico de Portugal no Europeu, disse fonte da federação.

Portugal, que já tinha alcançado um apuramento histórico para um Europeu de seniores femininos, em novembro, no 'play-off' com a Roménia (0-0, 1-1), conseguiu hoje, no Estádio do Sparta, em Roterdão, vencer a Escócia (2-1), na segunda jornada do grupo D.

Na estreia no Europeu, que decorrerá até 06 de agosto na Holanda, a seleção feminina tinha perdido com a Espanha, por 2-0.

Hoje, em Roterdão, a equipa das 'quinas' esteve a vencer, com um golo de Carolina Mendes, na primeira parte (27 minutos), a Escócia ainda marcou, aos 68, mas Portugal fixou o resultado em 2-1, por Ana Leite, aos 72.