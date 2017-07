Pub

O selecionador português de futebol feminino, Francisco Neto, espera domingo, no jogo com a Escócia em Roterdão, um "padrão completamente diferente" do que viveu no primeiro jogo do Europeu, em que a Espanha venceu (2-0).

"Um padrão de problemas completamente diferente daquele que a Espanha nos colocou, temos de ter um Portugal altamente concentrado e ao mais alto nível, para poder resolver esses problemas", disse hoje na antevisão do jogo, o técnico luso.

Com a equipa já instalada em Roterdão, para onde viajou hoje de manhã, com vista ao jogo de domingo (17:00 horas de Lisboa) no Estádio do Sparta, da segunda jornada do Grupo D do Europeu, o treinador português prepara-se para um rival diferente.

A Espanha colocou, na quarta-feira, em Doetinchem, muitos problemas a Portugal, com posse de bola acima de 70 por cento, num jogo em que a equipa das 'quinas' perdeu por 2-0, com golos na primeira parte e em que raramente conseguiu ter bola.

"O grupo reagiu bem, sabia das adversidades, sabia que as coisas não seriam fáceis, tem consciência que a missão não era fácil contra a Espanha, também não tivemos em todos os momentos que gostaríamos que tivessem, mas reagiu bem", justificou.

A Escócia é uma realidade diferente da espanhola, com um jogo mais físico e mais direto.

Francisco Neto referiu que embora a Escócia (21.ª) esteja à frente das portuguesas (38.ªas) no 'ranking' da FIFA, é uma rival mais próxima, embora também as britânicas quererão pontuar neste 'Euro'.

"Tem jogadoras muito conceituadas, têm uma equipa que também quer e acredita que poderá pontuar, mas no campo teórico é a equipa mais próxima de nós, mas isso é só teoria e no futebol é preciso concretizar as coisas e amanhã [domingo] vamos tentar concretizar isso", referiu.

No lado escocês a selecionadora, a sueca Anne Signeul, não conta neste Europeu com as internacionais Lizzie Arnot, Jen Beattie e Kim Little, e já na competição que decorre na Holanda, lesionou-se a avançada Jane Ross, na goleada com Inglaterra.

O jogo entre Escócia e Portugal, duas seleções que se estrearam com uma derrota, está agendado para as 18:00 locais (17:00 em Lisboa) de domingo, no Estádio do Sparta, com arbitragem da húngara Katalin Kulcsár.