Internacional português admite que lance com brasileiro no treino foi "normal"

O internacional português Nélson Semedo falou esta terça-feira pela primeira vez do lance mais viril que disputou com Neymar num treino do Barcelona, salientando que ambos fizeram as pazes pouco tempo depois.

"Não aconteceu nada. É um lance normal, de treino. Treinamos muito intensamente, é um lance que pode acontecer. Já acabou, ficou tudo bem, fizemos as pazes e desejo-lhe tudo de bom", revelou o antigo jogador do Benfica ao Globoesporte.

O lateral direito falou ainda da possibilidade de Douglas, do Barcelona, poder vir a reforçar os encarnados e diz que este podia ser um bom substituto para ele no clube português. "É um excelente jogador. Gosto muito dele e creio que seria um bom substituto meu, sim", disse.