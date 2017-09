Pub

Jogador dos Houston Texans iniciou angariação de fundos na internet e tem contado com muita generosidade

O defesa da equipa de futebol americano Houston Texans, J.J. Watt, iniciou uma angariação de fundos na internet com a quantia de 200 mil dólares (168 mil euros), no dia 27, com o intuito de ajudar as vítimas do furacão Harvey, que afetou a cidade da sua formação. O que o craque dos texanos não esperava era que a quantidade de donativos tivesse superado os 17 milhões de dólares (14,3 milhões de euros) cinco dias depois, na sexta-feira.

O futebolista de 1,96 m e 134 kg publicou um vídeo no Twitter quando passou os 14 milhões de dólares (11,8 milhões de euros), a agradecer a generosidade e a anunciar que vai deixar o fundo aberto para ver quanto vai conseguir juntar, já com um novo objetivo em vista: 20 milhões de dólares (16,8 milhões de euros).

"Na primeira noite, o site foi abaixo e não sabíamos como recuperá-lo. Então, encontrámos forma de descobrir o número de telefone do CEO, ligámos-lhe para casa e tirámo-lo da cama. Ele ajudou-nos a manter o site e então começou tudo a desenrolar-se", contou Watt à CNN.

Entre as muitas pessoas que entregaram donativos está o conhecido ator Arnold Schwarzenegger, que disse ter contribuído com cem mil dólares (84,2 mil euros) para a causa. "Podes estabelecer novos objetivos, porque és um campeão e eu admito. És o melhor", confessou aquele que entre 2003 e 2011 foi também o governador da Califórnia. Já a famosa apresentadora Ellen DeGeneres doou um milhão de dólares (842 mil euros), em parceria com a multinacional norte-americana Walmart.

E enquanto o dinheiro continua a entrar no fundo, Watt já tem um plano em como começar a usá-lo para ajudar os que foram afetados pelo furacão. "Na primeira fase, que desenvolvemos no fim de semana, eu e os meus companheiros de equipa reunimos camiões semirreboque que estão a vir de fora da cidade para enchermos. Já temos nove camiões a caminho de Houston com materiais, água, comida, roupa... tudo. Depois, no fim de semana, vamos distribuir tudo isso durante o fim de semana", afirmou o defensive end. "Não estou apenas aqui para a angariação de fundos inicial. Estou aqui para me certificar de que vamos tomar conta dos desalojados", garantiu.

Rivais de mãos dadas

A campanha de solidariedade iniciada pelo defesa dos Houston Texans tem contado com o apoio de várias equipas da NFL (National Football League), a liga de futebol americano dos EUA, que estão de mãos dadas para ajudar as vítimas do furacão. O dono dos rivais Tennessee Titans contribuíram com um milhão de dólares. Já os Dallas Cowboys juntaram mais de dois milhões (1,68 milhões de euros) através da televisão e das redes sociais, com o dono e diretor-geral Jerry Jones a entregar um donativo de um milhão de dólares ao Exército de Salvação, uma das maiores instituições de caridade no mundo, de origem protestante.

Os donos dos Houston Texans e os dos Baltimore Ravens prometeram entregar um milhão de dólares ao fundo de solidariedade da United Way of Greater Houston e os donos dos Atlanta Falcons, Detroit Lions, New England Patriots e New York Jets contribuíram com donativos similares para a Cruz Vermelha dos Estados Unidos.