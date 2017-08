Pub

É o objetivo de quase todos quando começam a jogar à bola, mas só alguns são privilegiados com a entrada no futebol profissional.

A cada época que começa há um punhado de jogadores que conseguem cumprir esse sonho de se estrear no palco de elite do futebol português. O DN falou com quatro deles para perceber que ambições carregam e o que passaram para aqui chegar.

DIOGO SOUSA, VITÓRIA DE SETÚBAL, 23 ANOS

"Vai mexer comigo quando entrar no estádio de um grande"

A vida de Diogo Sousa tem sido alvo de várias mudanças, a mais importante de todas deu--se neste defeso quando deixou o Infesta, clube da terra, para abraçar o profissionalismo através do convite que lhe foi endereçado pelo Vitória de Setúbal. Por isso também mudou de cidade e antes tinha mudado de posição.

"Penso que tinha mais clubes da I Liga a observar-me, mas o V. Setúbal viu-me, gostou e surgiu esta oportunidade que é, afinal, o meu sonho desde miúdo e não pensei duas vezes. Tive de sair da minha cidade mas aceitei logo", conta Diogo Sousa, grato ao "mister Jorginho" por ter ido, inclusivamente, contra a sua vontade. "Sempre fui médio e avançado só nas duas últimas épocas é que fui adaptado a lateral-direito. Foi uma adaptação feliz, mas no início não me agradava muito. Ouvia quem me estava próximo dizer que se eu quisesse fazer disto vida tinha que ser a lateral direito. Hoje dou graças a Deus por ter dado ouvidos ao meu antigo treinador, o mister Jorginho", explica o jovem de 23 anos que teve de deixar "o emprego de personal trainer que tinha em Ermesinde e que compatibilizava com o futebol".

Se o antigo treinador é alvo de um elogio, Diogo Sousa não esquece o avô: "Ele levava-me a ver o Infesta, o clube da terra, desde os meus cinco anos e depois eu comecei a jogar aos nove. O meu avô nunca me viu jogar mas estaria orgulhoso."

Ao deslocar-se para o Sul, Diogo recebe um telefonema diário. "Claro que no início os meus pais ficaram contentes mas por outro lado é um filho desamparado que sai de casa e vai para uma cidade a muitos quilómetros de distância. Ligam-me todos os dias para saberem se durmo e como bem, esse tipo de questionário. Mas não me posso queixar, aqui sinto-me em casa, tenho sido recebido exemplarmente."

Posto isto está na altura de concretizar sonhos. "Vai mexer comigo quando entrar num estádio dos três grandes. Há um ano via tudo na TV, até os meus colegas com quem partilho agora o balneário. Muitos miúdos com sonhos gostavam de estar no meu lugar. Só tenho de aproveitar. Vivo o dia-a-dia, não penso muito no futuro. Tentarei ser o melhor jogador possível e alcançar um patamar superior mas agora tenho de conquistar o meu espaço e dar alegrias aos adeptos do Vitória."

AYLTON BOA MORTE, ESTORIL, 23 ANOS

"Esperava ter chegado à I Liga mais cedo, mas agora estou feliz"

Chama-se Aylton Boa Morte e aos 23 anos - completa 24 em setembro - consegue deixar os escalões amadores e estrear-se no futebol profissional e logo numa I Liga. Foi o Estoril que lhe concedeu essa oportunidade que o extremo esperava há muito tempo.

"É um sonho que estou prestes a concretizar, sempre quis chegar aqui, aos escalões profissionais. A I Liga, em especial, sempre foi uma ambição muito grande. Esperava ter chegado à Liga mais cedo, tenho de ser sincero, mas agora estou feliz. No Joane, por exemplo, pensei que ia dar o salto, mas não se concretizou. E quando estava no Ribeirão tive a possibilidade de ir para o Moreirense e para o Lechia Gdansk do Quim Machado, onde fiz treinos e tudo mas não houve acordo com o presidente do Ribeirão. Fiquei bastante frustrado", conta timidamente, próprio de quem concede uma entrevista pela primeira vez.

Na memória de Aylton estão dois treinadores que lhe fizeram acreditar e a ir atrás do sonho. "Bruno Ribeiro e Pedro Hipólito diziam-me se eu levasse as coisas a sério podia chegar mais alto", refere. Apesar de contido nas palavras, o pensamento é ousado, por isso explica que tem como "primeiro objetivo ajudar o Estoril" mas entre as premissas estabelecidas para 2017-2018 existe uma bem ousada: "Quero destacar-me para dar o salto para um grande."

Para trás está a divergência com a mãe, quando Aylton, em 2012, decidiu interromper os estudos no 9.º ano numa altura em que representava o Pinhalnovense. "Hoje percebo que era difícil ela reagir bem até porque eu jogava no Campeonato de Portugal. Tentou fazer-me mudar de ideias, mas hoje está feliz porque aquilo que eu fui atrás concretizou--se", confessa.

Sobrinho do internacional português Boa Morte, Aylton diz ter "pouco contacto" com o tio. No entanto, revela algumas semelhanças com o antigo futebolista do Arsenal: "Somos parecidos, a maior diferença é que eu sou dextro e ele era esquerdino. Mas temos coisas em comum como a rapidez, pedir bem a bola no espaço, fazer golos, embora eu seja mais de assistir depois de ir à linha."

Aylton, para dar forma aos seus sonhos, revela que tem como ídolos dois campeões europeus: "Espero estar um dia no patamar de Quaresma e Ronaldo. São jogadores que me inspiram."

JOÃO VASCO, TONDELA, 22 ANOS

"Só acreditei com o papel à frente. Foi um turbilhão de emoções..."

O percurso de João Vasco não deixava adivinhar como desfecho lógico a chegada à elite profissional do futebol português. É uma história até com o seu quê de improvável, construída desde baixo "com suor e esforço" até ver agora a luz da recompensa.

O avançado de 22 anos, que esta época se estreia na I Liga ao serviço do Tondela, andou longe do radar dos principais palcos até ser descoberto pela equipa beirã. Depois de toda a formação feita no modesto Darquense, no futebol distrital em Viana do Castelo - não por falta de outros convites mas por apego à terra e ao clube, onde o pai era diretor -, João Vasco mudou-se para Coimbra aos 18 anos, para entrar na faculdade.

"Já tirei a licenciatura em Ciências do Desporto e Educação Física e agora estou no mestrado. Completei o primeiro ano, falta agora a tese, que já está em andamento", conta ao DN. O futebol, contudo, nunca ficou pelo caminho. Tão-pouco o sonho de chegar a profissional.

"Mesmo no Darquense tive sempre a ideia de que era possível chegar à primeira divisão. No primeiro ano sénior, com as dificuldades da entrada na faculdade e o treino à distância, aí cheguei a ter algumas dúvidas. Mas depois, quando mudei para o Mortágua, já mais perto de Coimbra, a chama reacendeu-se", diz. Na memória ficam duros testes à perseverança, como "os treinos sozinho, à noite, depois das aulas" no primeiro ano de faculdade, que acumulou com o primeiro ano de sénior no Darquense, juntando-se à equipa de Viana apenas nos fins de semana.

"Tive de abdicar de muita coisa da vida de estudante para levar o futebol a sério. Mas desde sempre que eu disse que queria ser futebolista profissional. Não queria outra coisa", justifica. Depois de três épocas a "crescer muito" no Mortágua, o sonho bateu à porta, com o convite do Tondela.

"Só acreditei com o papel à minha frente. Foi um turbilhão de emoções... perceber que os sacrifícios não foram em vão", lembra. Agora, o quase mestre em treino desportivo promete dar tudo para agarrar a oportunidade. "Aqui é que começa a sério", diz, sem embarcar em distrações: "O objetivo é afirmar-me no Tondela e na I Liga. Marcar a um guarda-redes ou em algum estádio especial? Quero marcar a qualquer equipa, sem olhar a nomes. Só assim posso ajudar o Tondela."

JOÃO TAVARES, FEIRENSE, 18 ANOS

"Agora jogo contra adultos, o futebol vai ser muito mais exigente"

João Tavares só tem 18 anos, mas a sua vida futebolística já deu muitas voltas. O que todos os futebolistas sonham e a maioria não chega a alcançar - vestir a camisola de um grande -, ele já o conseguiu. Por duas vezes. Primeiro no FC Porto, depois no Benfica. Um trajeto vertiginoso que o levou de volta ao concelho onde nasceu, Santa Maria da Feira, para se estrear agora como profissional na I Liga com as cores do clube local, o Feirense.

Curiosamente, o médio só chegou ao principal clube da terra quando entrou na fase final da formação, já depois de passar pelos grandes. Antes disso, tudo começou no Milheiroense, na freguesia de Milheirós de Poiares, de onde é natural, e onde o irmão "também começou a jogar futebol", justifica Tavares, que aos 11 anos seguiu as pisadas do mano mais velho e foi jogar para o Leixões. "Lembro-me de o Feirense ter falado comigo, na altura, mas eu sempre fui muito próximo ao meu irmão e quis ir jogar para o clube onde ele estava também", recorda ao DN.

De Matosinhos até ao FC Porto, no ano seguinte, foi um saltinho. Dos dragões saiu para o Benfica, mas a experiência menos feliz abriu-lhe então as portas para regressar a Santa Maria da Feira e vestir, por fim, a camisola do Feirense. "Como era perto de casa, não hesitei", conta João Tavares, que teve de se agarrar aos sonhos de menino e não desanimar: "Tinha de acreditar em mim."

No Feirense, o médio já treinou regularmente com o plantel sénior na época passada, embora a jogar pelos juniores. Este ano, foi promovido oficialmente à equipa principal. "É uma felicidade enorme, logo na primeira época como sénior ter a oportunidade de me estrear no futebol profissional. E poder estrear-me perto de casa, da família, no clube da minha zona, é especial", assume o médio, que cresceu a alimentar o sonho de marcar um golo numa final da Champions.

Para já, anseia cruzar-se nos relvados da I Liga com o benfiquista Pizzi e o portista Rui Pedro ("um grande amigo"), numa época em que a ambição passa por "concretizar a estreia" na primeira divisão e "ajudar o Feirense com todos os minutos" que lhe forem dados. Mas com a consciência de que esta "vai ser uma realidade muito diferente". "Agora jogo contra adultos, o futebol vai ser muito mais exigente para mim e tenho de me adaptar rápido."