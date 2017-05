Pub

Shakhtar de Paulo Fonseca sagrou-se campeão após três anos de jejum, numa altura em que está sedeado em Kiev, na cidade do rival

Era uma questão de tempo até pela vantagem pontual sobre o Dínamo Kiev, vencedor dos últimos dois campeonatos, pelo que o título do Shakhtar Donetsk de Paulo Fonseca aguardava apenas pelo carimbo. E ele surgiu com o triunfo sobre o Zorya, por 3-2.

No final, o treinador português falou ao DN já depois da festa no balneário.

"Estou muito feliz. Sou campeão pela primeira vez, ainda por cima no estrangeiro e numa equipa como o Shakhtar. O facto de trabalharmos em condições complicadas, pois fazemos o nosso dia-a-dia em Kiev devido ao conflito militar entre as forças ucranianas e os separatistas pró-Rússia , torna este triunfo único para o Shakhtar", contou o técnico.

Talvez por isso, Paulo Fonseca deixe uma palavra para os adeptos que vivem em Donetsk e que estão distantes fisicamente da equipa há bastante tempo. "Tenho a certeza de que em Donetsk vive-se um clima de festa e que as pessoas estão felizes por o Shakhtar ser campeão após três anos de jejum. Eu adorava ir lá, em especial ao nosso estádio, a Donbass Arena, para podermos festejar todos juntos. Mas pronto, não é possível, no entanto continuo a alimentar a ambição de poder orientar no futuro o Shakhtar na Donbass Arena", confessou o treinador.

Sobre as celebrações no final do encontro com o Zorya, Paulo Fonseca limitou-se a revelar que foi "uma festa bonita". Na próxima época o bi é o objetivo, porém ainda há metas a atingir neste ano. "Vamos festejar e desfrutar um bocadinho, penso que este é o momento para isso, mas depois temos de nos concentrar e virar as nossas atenções para a final da Taça frente ao nosso grande rival, o Dínamo Kiev. Temos a ambição de fazer a dobradinha. No próximo ano, como é óbvio, teremos como objetivo renovar o título nacional, um clube como o Shakhtar só pode pensar em títulos", considerou.

A finalizar a conversa com o DN, Paulo Fonseca teve dúvidas quando lhe perguntámos se este era o momento mais alto da sua carreira. Hesitou e depois explicou as suas reticências em dar uma resposta imediata. "Um título de campeão é sempre um título de campeão... um terceiro lugar com o Paços de Ferreira é algo que jamais posso esquecer, mas isso não fica nos registos e o título de campeão e a conquista da Taça de Portugal na época passada ao serviço do Sporting de Braga ficam", adiantou.

Ontem, como dissemos, numa partida disputada em Carcóvia, devido ao conflito de que falámos anteriormente, o Shakhtar venceu por 3-2 com golos do avançado argentino Facundo Ferreyra, do lateral Ismaily (ex-Sporting de Braga) e ainda do central Ordec. A vencer por 3-0 aos 80", o agora campeão passou um pequeno susto quando o terceiro colocado do campeonato fez dois golos no espaço de oito minutos... o que deixou a festa em suspenso.

Para já, a vantagem sobre o Dínamo é de 17 pontos, mas a formação de Kiev só joga hoje diante do Olexandria. Refira-se que a máxima vantagem pontual de um campeão na Ucrânia é de 18 pontos e do Dínamo de Kiev em 2000, na altura orientado pelo mítico Valeriy Lobanovskiy.