Kléber foi o herói para a equipa da linha

O Estoril-Praia venceu este sábado em casa do Tondela, por 2-0, em jogo da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e ficou a oito pontos da zona de despromoção.

O brasileiro Kléber marcou os dois golos da partida, aos 17' e 90+2' minutos, ambos de grande penalidade, com o guarda-redes tondelense Cláudio Ramos a ser expulso na sequência do segundo castigo máximo.

Com este resultado, o Estoril-Praia mantém-se na 15.ª posição, com 25 pontos, agora mais oito do que o Tondela, que caiu para 18.º e último posicionado, em igualdade com o Nacional, penúltimo e primeiro abaixo da "linha de água".

Vídeo. Caso: Penálti de Cláudio Ramos sobre Kléber.

Vídeo. 1-0 para o Estoril. Kléber converte grande penalidade.

Vídeo. Caso: O Tondela pede penálti! Fica a dúvida se Mano empurra Hélder Tavares.



Vídeo. Caso: O Tondela volta a pedir penalti... Fica a dúvida se Joel, antes de cortar para canto, empurra ou não Miguel Cardoso.

Vídeo. Caso: O Estoril volta a pedir penalti. Desta vez reclamam mão de Pica.

Vídeo. Penálti para o Tondela. Claúdio Ramos derruba Kléber e acaba por ver o segundo cartão amarelo e é expulso.

Vídeo. Estoril: Golo de Kléber! Através da marcação de uma grande penalidade.