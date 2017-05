Pub

O Estoril-Praia confirmou a continuidade do treinador para a próxima temporada, depois de o técnico ter assegurado recentemente a permanência do clube da 'linha' na I Liga de futebol

Numa nota publicada no site oficial, os 'estorilistas' anunciaram que o vínculo com o treinador e com os adjuntos Rui Gomes e Virgílio Fernandes é válido por uma época, contemplando ainda mais uma temporada de opção.

"A SAD estorilista deseja que o percurso continue a ser de sucessos e muitas alegrias para todos os que estão envolvidos no projeto", refere o comunicado do Estoril, salientando ainda que "ambas as partes entenderam que estão reunidas as condições para a continuidade do vínculo".

Pedro Emanuel foi o terceiro treinador do Estoril nesta época, depois de Fabiano Soares e Pedro Gómez Carmona terem orientado a equipa entre agosto e março. Com o técnico português, de 42 anos, ao comando da equipa desde 08 de março, os 'estorilistas' realizaram 10 jogos, traduzidos em quatro vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas.