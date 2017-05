Estoril Open: Tommy Robredo venceu o primeiro encontro de singulares

Pub

O tenista espanhol Tommy Robredo venceu hoje o primeiro encontro de singulares da terceira edição do Millennium Estoril Open, impondo-se ao russo Evgeny Donskoy, em dois 'sets'.

O veterano espanhol, que é 287.º do mundo, mas entrou no quadro principal do torneio português com 'ranking' protegido, derrotou o 95.º jogador mundial, no encontro inaugural do quadro de singulares desta edição, pelos parciais de 6-3 e 6-2, em uma hora e 13 minutos.

No outro encontro já disputado, o norte-americano Ryan Harrison e o neozelandês Michael Venus eliminaram o australiano Sam Groth e o sueco Robert Lindstedt, primeiros cabeças de série do quadro de pares, ao vencerem por 6-3, 5-7 e 10-4, em uma hora e 24 minutos.