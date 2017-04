Pub

Número um mundial parece ser o grande objetivo da organização do torneio que nunca contou com um dos quatro melhor colocados da hierarquia. Foi feito um vídeo para chamar a atenção do escocês

A organização do Estoril Open não faz a coisa por menos. Quer convencer o número um mundial, o escocês Andy Murray a disputar o torneio ATP 250 português que se vai realizar de 29 de abril a 7 de maio.



Para tal, foi criado um vídeo (com a hashtag #andycometoestoril) no qual, de uma forma bem humorada, a organização mostra-se disposta a satisfazer alguns dos gostos do britânico como chocolates, camisola da seleção nacional e até a garantia de bom sushi para comer.

Resta saber se isto será suficiente para o escocês dizer sim. Mas quantos mais partilharem o vídeo mais hipóteses teremos de ver Andy Murray em Portugal.