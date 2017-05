Pub

O tenista francês, segundo cabeça de série, apurou-se em dois 'sets'.

Richard Gasquet, campeão do Millennium Estoril Open em 2015, garantiu esta quarta-feira a sua presença nos quartos-de-final do torneio ao vencer Carlos Berlocq, o campeão do último Portugal Open, no Jamor, em 2014.

O francês falhou o open português em 2016 por lesão, mas voltou este ano e venceu o argentino pelos parciais 6-1 6-4, em menos de uma hora e meia de jogo.

Nos quartos-de-final, Richard Gasquet vai enfrentar o vencedor do encontro entre João Domingues e Kevin Anderson.