Pub

Jovem espanhol bateu o compatriota em apenas dois sets, por 6-2 e 6-4, esta sexta-feira, no Clube de Ténis do Estoril.

Pablo Carreño Busta segue no Estoril Open depois de vingar a derrota na final do torneio português em 2016. O jovem tenista espanhol bateu o compatriota e vencedor do open no ano passado, Nicolas Almagro, por 6-2 e 6-4.

O Millenium Estoril Open fica assim sem o detentor do troféu e Carreño Busta, o cabeça de série do torneio e atul 21 da lista mundial, mantém a ambição de vencer o open português.

O adversário nas meias-finais será David Ferrer ou Ryan Harrison, que jogam ainda esta sexta-feira.