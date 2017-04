Pub

Equipa do Restelo perdeu, por 3-1. Foi a quinta derrota seguida de Quim Machado.

O Belenenses sofreu esta sexta-feira a quinta derrota consecutiva na I Liga, ao perder, em casa, com o Estoril-Praia, por 3-1, em jogo da 29.ª jornada. Um jogo marcado por muitos cartões (8 cartões amarelos e um vermelho).

Os canarinhos estiveram quase sempre em vantagem no jogo, inaugurando o marcador aos 10 minutos, através de Kléber Pinheiro. Maurides, aos 22 minutos, fez o empate, mas o Estoril não demorou a voltar à vantagem, por Allano (25').

Já no fechar do jogo, Carlinhos estreou-se a marcar aos 83 minutos e selou o resultado final. O Estoril subiu assim provisoriamente ao 14.º lugar, com 28 pontos, enquanto o Belenenses segue no 12.º, com 32 pts.

