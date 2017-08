Pub

O piloto estónio Ott Tänak (Ford) lidera a classificação do Rali da Alemanha, 10.ª prova do campeonato do mundo de ralis, ao fim de dois dias, depois de vencer três dos sete trocos cronometrados de hoje.

Tänak, de 29 anos, tem agora 5,7 segundos de vantagem sobre o norueguês Andreas Mikkelsen, em Skoda, e 28,2 segundos sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai).

Neuville, que lidera o campeonato a par com o francês Sebastien Ogier (Ford), ambos com 160 pontos, leva vantagem de 1,6 segundos sobre o campeão em título, que é quarto.

Depois de um problema de manhã, o belga estava cerca de 20 segundos atrás de Ogier até à última especial, sétima do dia e oitava do rali, quando o francês cometeu um erro e perdeu o avanço sobre o rival.

Depois de vencer a primeira classificativa do dia e assumir a liderança do rali, o espanhol Dani Sordo (Hyundai) envolveu-se num acidente no quarto troço cronometrado e ficou de fora das restantes provas de hoje.

No sábado, terceiro e penúltimo dia da prova, os pilotos correm um total de nove troços cronometrados, com uma distância total de 146,67 quilómetros, num tipo de terreno diferente do de hoje, assente no asfalto do campo militar de Baumholder, realizando a super especial Arena Panzerplatte, de 2,87 quilómetros, por três vezes.