Leonardo Jardim abraça João Moutinho nos festejos do título

Pub

Técnico madeirense sagrou-se campeão francês pelo Mónaco

"Ganhar o campeonato por uma equipa que não era vista como favorita é um grande feito. Este é o título mais importante da minha carreira enquanto treinador", reagiu Leonardo Jardim, no final do encontro frente ao Saint-Étienne que confirmou o título de campeão francês para o Mónaco.

"Trabalhámos muito durante estes 11 meses. Mas o melhor veio com este título. Esta conquista do Mónaco vale o mesmo do que o Paris SG ser campeão por quatro vezes. O PSG vencer é algo habitual, mas o Mónaco não", acrescentou o treinador português de 42 anos, que se juntou a Artur Jorge (PSG, 1994) como os únicos dois técnicos lusos campeões na Ligue 1.