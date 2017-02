Pub

Antonina Krivoshapka acusou consumo de turinabol, por isso a Rússia vai perder a medalha conquistada em Londres

A estafeta feminina russa de 4x100 metros vai perder a medalha de prata conquista nos Jogos Londres2012 devido a um controlo antidoping positivo de uma das atletas, anunciou hoje o Comité Olímpico Internacional (COI).

De acordo com o organismo, a atleta Antonina Krivoshapka acusou consumo de turinabol, um esteroide anabolizante, numa reanálise a uma amostra recolhida em Londres2012.

A Rússia terminou a estafeta da 4x100 metros na segunda posição, atrás dos Estados Unidos, que conquistaram o ouro, e à frente da Jamaica, que arrecadou o bronze. Na quarta posição conclui o quarteto da Ucrânia.

Além de Krivoshapka, o COI anunciou também as desqualificações da lançadora do peso russa Vera Ganeeva e do pugilista turco Adem Kilicci, ambos por uso de turinabol.