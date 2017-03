Pub

Pacenses estreiam nova bancada na partida contra o líder

Os portadores de bilhete para o Paços de Ferreira-Benfica vão poder entrar no estádio pelas 18:00 de sábado, duas horas e meia antes do jogo da I Liga de futebol, para melhor facilitar o acesso de adeptos.

A decisão revelada pelo clube nortenho tem presente a ideia de que a uma nova bancada (topo norte) correspondem novos acessos, o que, no caso concreto, vai alargar o movimento e controlo de pessoas e inverter a circulação das mesmas a espaços habitualmente usados em sentido contrário.

Até agora, os acessos estavam praticamente confinados à entrada principal do estádio Capital do Móvel, mas com a abertura da bancada topo norte, que aumenta a lotação do estádio em 2.605 lugares sentados, a entrada nesta estrutura implica contornar o estádio, seguindo o muro que delimita os campos de treinos.

O trajeto segue a via que antes das obras de remodelação permitia circular em redor do estádio, o que só voltará a repetir-se assim que os trabalhos, a realizar de forma faseada, estiverem concluídos.

A entrada é feita junto ao relvado secundário, bem visível e até com acesso direto pela entrada principal, mas, por razões de segurança, para evitar contacto direto entre adeptos e as zonas de estacionamento, optou-se por esta alternativa.

O encontro entre o Paços de Ferreira e o Benfica, para a 26.ª jornada da I Liga de futebol, vai fixar uma lotação recorde, muito próxima do novo máximo de 9.077 espetadores, um número para o qual contribuem decisivamente os 2.605 lugares da bancada do topo norte, a estrear no jogo de sábado.

Os 'encarnados', tricampeões nacionais e líderes do campeonato, procuram, como na primeira volta, frente ao Paços de Ferreira, a sétima vitória consecutiva no campeonato antes de defrontar o FC Porto.

O Paços de Ferreira, na 14.ª posição, somou, pela primeira vez esta temporada, quatro jogos seguidos sem perder, mas, nas últimas nove receções ao Benfica para a I Liga, perdeu oito e apenas venceu uma.