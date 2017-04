Pub

Entrevista ao selecionador Luís Pissarra

Na primeira entrevista concedida após a conquista do título europeu de sub-20 em Bucareste depois de derrotar na final a Espanha (12-7), merecedor de um voto de saudação da Assembleia da República e que carimbou o passaporte de Portugal como representante do continente no Junior World Trophy (Mundial B), o selecionador Luís Pissarra - um dos Lobos portugueses no Mundial 2007 - revelou ao DN as etapas do inesperado sucesso. O veterinário afirma não saber se estará no Uruguai em agosto, pois para tal terá de sacrificar a vida profissional e familiar.

Tendo em vista o poderio dos rivais que iriam defrontar, este título europeu foi sempre o objetivo ou só se fixaram nele no jogo da final?

Desde o princípio o objetivo - ambicioso, reconheço - foi mesmo ser campeão europeu. O trajeto era complicado, começando pela Holanda que defrontámos em Lisboa (vitória por 42-5), pois só ganhando estaríamos na fase final em Bucareste. Estudámos muito bem o jogo holandês e fui surpreendido pois eles afinal foram mais tenrinhos do que temíamos. Jogar com a Roménia em sua casa é sempre complicado - até por razões externas ao próprio jogo... - mas sabíamos que se os conseguíssemos parar nos avançados, ganhávamos. E correu tudo como planeado (triunfo por 21-16).

Vimos um quinze a defender como poucas vezes se viu numa seleção nacional, jogando de forma inteligente e com grande atitude, dando uma imagem que espelha pouco a realidade do atual râguebi português. Que equipa então é esta?

O mais difícil foi focar os jogadores e fazê-los acreditar que o êxito era possível. A equipa comporta duas gerações, os nascidos em 1997 e 1998, e estes últimos nunca tinham batido os espanhóis, por exemplo. Foi preciso quebrar o mito. São atletas responsáveis, têm cuidado com a alimentação, com os suplementos que tomam e, muito importante, sabem gerir bem a recuperação pós-jogo. Fizemos três partidas de grande intensidade em sete dias e, graças à boa condição física, não tivemos lesões graves, ao contrário dos nossos adversários.

E os miúdos mostraram uma grande maturidade...

Só três jogam fora do país e a maioria já alinha nos seus clubes na Divisão de Honra. Muitos são titulares e quatro (Vasco Ribeiro, Manuel Picão, António Vidinha e Nuno Mascarenhas) até já jogaram pela principal seleção no European Trophy desta época. Têm um andamento sénior e estão habituados ao confronto físico. Mérito dos clubes, é claro, mas aproveitaram o vazio criado fruto das circunstâncias (abandono dos mais velhos por motivos profissionais e escolares). É uma geração empenhada em pôr o râguebi português para cima.

Como correu a preparação da equipa, um processo sempre complicado nas nossas seleções?

Iniciámos os trabalhos com um grupo alargado em final de outubro. Mas só depois do estágio de três dias no algarve, antes do Natal, é que a equipa se uniu. Em janeiro começámos a treinar às quartas-feiras de 15 em 15 dias. Face à pressão dos clubes numa fase decisiva do campeonato caiu o estágio que estava previsto e só na semana anterior é que treinámos todos os dias. E não posso deixar de salientar o excelente trabalho e a ligação do staff composto pelo António Aguilar (adjunto), Rui Alvarez (manager), Paulo Vital (fisio) e a importância do video-analista José Paixão.

O contacto com os clubes foi difícil?

Percebo o braço-de-ferro que sempre existe e por isso tivemos uma reunião com os presidentes dos clubes que forneciam jogadores. Cara a cara discutimos o programa de treinos e de jogos. As duas partes cederam e tudo ficou melhor graças à benevolência dos clubes. Logo a seguir à final, antes do jantar oficial em Bucareste, fiz questão de mandar um e-mail a todos os presidentes agradecendo a colaboração que permitiu o triunfo no Europeu.

E agora como será, em agosto, no Uruguai, a participação no Junior World Trophy (Mundial B do escalão) como única seleção europeia?

Haverá mais jogadores a serem chamados mas a base da convocatória será esta. Vamos ter três meses sem atividade nos clubes, o que é bom para libertar os jogadores mas eles, nesta fase da temporada, estavam com um grande andamento... Agora depende do que a federação quiser. Precisamos de jogos, como fizeram os nossos rivais antes do Europeu. Eles nem acreditavam quando lhes dizíamos como nos tínhamos preparado...

E vamos para ganhar e aceder ao Mundial A, onde se encontram todas as "feras" da modalidade?

Acredito que poderemos ficar pelo menos nos quatro primeiros. O nosso grupo tem o anfitrião Uruguai (adversário inicial e o mais difícil), Fiji e Hong Kong. Se ganharmos o jogo inaugural poderemos surpreender.

E o veterinário Luís Pissarra será o selecionador nesse Mundial B?

Este Europeu saiu-me do pelo, pois só na semana em que estive fora na Roménia não trabalhei. Vou ter de me organizar pois não posso ter férias ilimitadas e não vai ser fácil tirar três semanas para ir ao Uruguai. Sacrificar mais uma vez a família e a vida profissional sem compensações é complicado. Vamos ter de falar...