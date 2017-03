Pub

Antigo jogador de Chelsea, Real Madrid e Milan assinou contrato com o Persib Bandung

O médio ganês Michael Essien, sem clube desde que abandonou os gregos do Panathinaikos no final da época 2015-2016, assinou contrato por um ano, com mais um de opção, pelo Persib Bandung, da liga indonésia de futebol.

Essien, um veterano de 34 anos, que passou por 'gigantes' europeus como o Chelsea, Real Madrid e AC Milan, tinha recusado em setembro uma oferta dos australianos do Melbourne Victory e treinava atualmente com a equipa de reservas do Chelsea, clube pelo qual conquistou dois campeonatos ingleses e uma Liga dos Campeões.

O médio estreou-se como profissional em 2000, ao serviço dos franceses do Bastia, tendo também representado em França o Lyon, clube de onde se transferiu para o Chelsea em 2005, a pedido do treinador português José Mourinho.

No currículo, Essien conta também com 58 internacionalizações, tendo abandonado a seleção do Gana em 2014, depois de ter marcado nove golos pela equipa do seu país.

Entre o final da década de 70 e a de 90, o futebol indonésio conseguiu atrair algumas estrelas mundiais, como o argentino Mario Kempes ou o camaronês Roger Milla.