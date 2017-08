Pub

Rui Fonte marcou pelo Fulham, no campo do Ipswich

O Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo, empatou este sábado a zero no terreno do Brentford, enquanto o Sheffield Wednesday, de Carlos Carvalhal, empatou a uma bola no campo do Burton, na quinta jornada da segunda divisão inglesa de futebol.

Com quatro portugueses no onze inicial (Roderick, Ruben Vinagre, Ruben Neves e Diogo Jota) e Ivan Cavaleiro a entrar em campo na segunda parte, os wolves somaram o segundo jogo sem vencer no Championship, na casa do penúltimo classificado.

Mesmo assim, a equipa de Nuno Espírito Santo segue no terceiro posto, a cinco pontos do Cardiff City, que lidera. Mais abaixo na tabela, no 16.º lugar, está o Sheffield Wednesday, que até esteve a vencer o Burton com um golo de Hooper, aos 36 minutos, mas Mason refez a igualdade, na segunda parte, aos 65.

O avançado Rui Fonte, que trocou o Sp. Braga pelo Fulham, estreou-se a marcar pela equipa londrina, fazendo o segundo golo da vitória por 2-0 no terreno no Ipswich, aos 51 minutos.