Português conquistou a medalha de bronze nos Mundiais de Atletismo

Nelson Évora revelou-se esta noite de quinta-feira satisfeito pela conquista da medalha de bronze nos Mundiais de Atletismo. Ainda assim, o saltador de 33 anos diz que estava até à espera de um melhor resultado.

"Sinto-me muito feliz com este terceiro lugar, sobretudo depois de uma época em que não me deixaram competir nos principais meetings da Liga Diamante. Senti algumas dificuldades para estar aqui no meu melhor, mas tive um pouco a sorte do meu lado, mas sabia que conseguia fazer bastante mais", disse o português, revelando que a sua falta de ritmo privou-o de um melhor resultado.

"Esperava isto e até um pouco mais. Mas a falta de ritmo não me permitiu isso. Tenho muito menos provas do que a maior parte dos meus adversários e fiz o que fiz. Por isso estou satisfeito", salientou.