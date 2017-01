Pub

Equipa catalã bateu o Sevilha, por 3-1, e o Barcelona também escorregou. Real Madrid pode destacar-se

O Espanyol venceu hoje por 3-1 o Sevilha, para a 20.ª jornada da liga espanhola de futebol, e, somado ao empate do FC Barcelona frente ao Betis, abriu possibilidade ao Real Madrid de dilatar a vantagem na liderança.

José António Reyes, que já representou o Benfica, esteve em evidência na equipa do Espanyol, ao marcar o primeiro golo, aos quatro minutos, na transformação de uma grande penalidade, e ao assistir para Marc Navarro, aos 45+2, converter o segundo.

O Sevilha, atual terceiro classificado, com os mesmos 42 pontos do FC Barcelona (2.º) e a um do líder Real Madrid, que soma menos dois jogos e ainda hoje defronta a Real Sociedad, cedo sofreu a contrariedade de ficar reduzido a 10 unidades por expulsão do argentino Nicolas Pareja, aos dois minutos.

Apesar do montenegrino Stevan Jovetic ainda ter empatado aos 20 minutos, mantendo o Sevilha na luta pelo resultado, o Espanyol sentenciou o encontro com golos de Marc Navarro, aos 45+2 minutos, e de Gerard Moreno, aos 71.

Com os três pontos conquistados, o Espanyol ascendeu ao nono lugar da tabela classificativa da liga espanhola, com os mesmos 29 pontos do Athletic Bilbau (8.º), que ainda hoje defronta o Sporting Gijon, e do Eibar (10.º).

O FC Barcelona empatou em casa do Betis de Sevilha (1-1), numa partida marcada por um erro grave da equipa de arbitragem desfavorável aos catalães.

Alex Alegria deu vantagem aos andaluzes, aos 75 minutos, e o FC Barcelona podia ter chegado à igualdade no minuto seguinte, mas o fiscal de linha da partida não viu que a bola rematada por Aleix Vidal passou claramente a linha de golo, não validando o lance.

Já depois de ver outra bola ser cortada em cima da linha de golo, os 'blaugrana' conseguiram mesmo chegar ao empate, pelo uruguaio Luis Suarez, aos 90 minutos, a passe do argentino Leo Messi.

O Betis segue num tranquilo 13.º lugar, com 23 pontos, 10 acima da zona de despromoção.

Face aos resultados de FC Barcelona e Sevilha, os seus mais diretos opositores no topo da tabela, o Real Madrid defronta hoje a Real Sociedad com a hipótese de dilatar a vantagem na liderança.